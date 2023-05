Entre ladrillos, mezcla y grava

Con popular léxico y de esencia trabajadora, sus días transcurren entre cal, arena, cemento y grava. Sobreviven de miedo en altos andamios y en ocasiones, por necesidad, han tenido que aprender nuevas actividades. No solo es hacer mezcla y pegar ladrillos, los albañiles ahora tienen que saber de electricidad, carpintería y otras cosas.

Los artistas del cemento, son los creadores del San Lunes, Nicolás, jefe de una obra en la zona de las Joyas, dijo que esta es “una maña” que no han podido erradicar ni en las grandes construcciones. “Se les dice que el horario es de lunes a viernes, o sábado, dependiendo el proyecto o el trabajo, pero es difícil erradicarlo y no se ha podido hacerlos cambiar de opinión y es que si faltan sólo se les descuenta el día y es todo”.

Hasta hace unos años, este oficio era exclusivo de hombres, las mujeres que trabajaban en las obras, era para barrer y limpiar las construcciones terminadas. A últimas fechas, también hay damas pegando tabiques y batiendo una mezcla.

CIFRAS

Las cifras en la ciudad de León, revelan que son alrededor de 3 mil mujeres las que laboran en las edificaciones. En el último cuatrimestre del 2022, se registró en los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que un total de 50 mil 889 personas las que trabajan en el ramo de la construcción, de las cuales 47 mil 885 son hombres.

En Guanajuato

284 757 empleados de la construcción

Edad promedio: 37 años,

8 de cada 100 tiene entre 14 y 19 años de edad.

Escolaridad promedio: 1er. grado de secundaria.

Salarios

Casi todos son trabajadores asalariados y alrededor del 74% recibe un pago no mayor a los tres salarios mínimos.

Sin acceso

9 de cada 10 albañiles no tienen acceso a instituciones de salud como prestación laboral.

TIENEN SU CORRIDO

SOY ALBAÑIL

AUTOR: Sergio Pedraza Reyes

INTÉRPRETE: José Juan Reyes

Soy maestro de la cuchara, albañil de profesión

Para todos mis colegas, Yo les traigo esta canción

El chalan bate la mezcla, mientras que les canto yo.



Ladrillo sobre ladrillo con el sudor de mi frente

Castillo sobre castillo, ya que do bien resistente

Así construyó la casa para que viva mi gente



Soy albañil, si señores

Lo digo con mucho agrado

Por poco soy arquitecto

Y sin haber estudiado

En la escuela de la vida,

ahí es donde me he graduado.



Soy albañil si señores,

y al terminar la jornada

yo me gasto mi dinero,

qué gano con mi cuchara

ya lo sabe el cantinero,

que fiado no pido nada.



“Mira chalán quien va pasando

ay qué bonita mujer,

quisiera ser aplanado…

pa´ pegarme en su pared.



Lo mismo que un aplanado

Y cimientos hago yo,

No le temo a los colados

Con mi chalan somos dos.

Ya por eso el 3 de mayo,

Le damos gracias a Dios.



Ya con esta me despido,

ya me voy a trabajar.

Ahí les dejo esta rolita,

Pa’l que la quiera cantar.

¡Que vivan los albañiles!

que se la saben rifar.



Soy albañil si señores y al terminar la jornada

yo me gasto mi dinero, que gano con mi cuchara

ya lo sabe el cantinero, que fiado no pido nada.

