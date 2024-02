Encuestas a jóvenes atenderán entornos familiares y amistades

Guanajuato, Gto. Las encuestas que aplicará la secretaría de Salud del estado de Guanajuato, llamada “Juventud y Bienestar”, evaluarán no solo el tema del acercamiento de las drogas a los jóvenes, también sus entornos familiares y amistades.

Así lo informó el director de Salud Mental de la dependencia estatal, Manuel Aguilar Romo, quien explicó que la encuesta se hará en cuatro fases: entorno familiar, la escuela, grupos de amigos pares y uso del tiempo libre.

Detalló que la evaluación cuenta con 90 reactivos y se harán diferentes preguntas para medir esos entornos, en donde se realiza el consumo de drogas, pero también conocer cómo se siente el adolescente.

“No solo es sobre el consumo de sustancias sino cómo me siento, cómo me siento con mi estrés, con mi depresión, con la angustia, con la relación con los papás, si paso tiempo con ellos, si la relación es buena o mala, lo mismo con los amigos y maestros”

Manuel Aguilar dijo que es muy importante conocer cómo se siente el adolescente, saber si las personas en su entorno se preocupan por las acciones que hacen y sobre qué hacen en un día ordinario.

Dijo que la encuesta Planet Youth analizará los factores protectores, así como los de riesgo, para ello se platicará previamente con los jóvenes, se les explicará, junto con los papás los alcances y a través de los maestros de las escuelas y demás funcionarios se hace el proceso de levantamiento de información que, en la mayoría de los casos, será con el uso de tecnologías.

La encuesta se hará a los primeros cinco municipios con los que se comenzó a aplicar la estrategia islandesa, que son Guanajuato capital, Celaya, Irapuato, Silao y León, siendo la tercera que se aplica. También habrá municipios que repetirán la encuesta, pero por segunda ocasión.

Las encuestas se aplicarán en marzo, antes de las vacaciones de semana santa, y tendrán los resultados a más tardar en mayo de este año, pues los datos se envían directamente a Islandia para ser analizados.