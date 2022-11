En Guanajuato siete de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia

León, Gto.- La directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) Anabel Pulido López, dijo que el 68% de las mujeres del estado determinan que viven una situación de violencia. Explicó que la cifra de los últimos resultados de la ENDIREH incrementaron en comparación con la anterior.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) señaló que actualmente las mujeres no sólo identifican la violencia en el hogar sino todos los espacios donde son víctimas de una situación de violencia.

“En Guanajuato en realidad son el 68%, podemos decir que somos como dos partes porcentuales menores que es lo que es la media nacional, esto nos provoca que estemos por debajo de la media nacional, pero si lo contrastamos con la medición de la ENDIREH de la vez pasada si tenemos estos ejercicios porcentuales en aumento”, dijo.

Anabel Pulido dijo que la detección de más tipos de violencia ejercida contra las mujeres obliga a que las autoridades actualicen los mecanismos de atención, y puso como ejemplo la violencia vicaria, que es cuando un hombre la ejerce contra una mujer amenazando con dañar a sus seres queridos como sus hijos a manera de sometimiento y manipulación.

De la misma forma comentó que a las jóvenes las pueden violentar por medio del control de sus datos, patrimonio, economía, tiempo y libertad que son muy diferentes por los contextos, pero al final de cuentas son violencias.

“Lo que antes no se daba, digamos que se direccionan como ejercicios de violencia familiar, entonces traíamos un gran número de violencia familiar, pero no traíamos detectados otros tipo de violencia porque todo se centraba en estas violencias, hoy nos damos cuenta y que son datos que nos da el ENDIREH, es que las mujeres no sólo vivimos violencia en el hogar sino que hoy hay mujeres que dicen que han tenido episodios de violencia de diferentes tipos”, agregó.

La directora explicó que hoy pareciera que hay mucha violencia física, pero la realidad es que las mujeres padecen otros tipos de violencia como la psicológica y la económica.