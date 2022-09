En Guanajuato sí hay zonas para generar energía geotérmica

León, Gto.-El 15 de junio del presente año, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, viajó a Islandia que es popular por la cantidad de paisajes llenos de volcanes y géiseres y visitó una de las plantas más modernas del mundo en la generación de energía geotérmica, es decir, energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interno de la Tierra con el objetivo de reproducir dichas prácticas.

“Me encuentro en Islandia, en esta planta ON (Power) que genera energía geotérmica a partir de las aguas termales que está generando de manera constante 330 megawatss de energía y además, una de las cosas más espectaculares es que no emite dióxido de carbono, no emite ningún contaminante, todo lo están inyectando al subsuelo y es un ejemplo de cómo podemos aprovechar nuestros propios recursos naturales para generar energías limpias para el medio ambiente”, mencionó el gobernador.

Comanjilla: el paraíso de agua termal

Luego de anunciar la visita a la planta ON, El Sol de León realizó un recorrido por Comajilla reconocido por atesorar un manantial de agua termal en la entidad, sitio en el que se podría instalar la planta geotérmica.

El lugar es visitado por miles de personas y es utilizado como “centro de salud” para “curar” enfermedades, dolores y alergias a través de las aguas termales. El río inicia de un geyser de aproximadamente un metro de diámetro, de ahí brota el agua hirviendo y hace una trayectoria por un camino de concreto que realizaron los vecinos para implementar un sistema de llenado y vaciado, sin que el agua limpia se encuentre con la sucia.

“El agujero donde emana el agua es pequeño porque de aquí sale hirviendo, si se hace más grande se corre el peligro de que no se controle el agua y de lo caliente que brota podría ocasionar quemaduras de tercer grado”, comentó un habitante de la localidad Baños de Agua Caliente.

Los lugareños platicaron que últimamente se le ha visto seguido al gobernador por la zona, incluso se presume que está interesado en comprar el área para hacer un parque.

“El gobernador Diego viene seguido para acá y sube al área de las montañas y dice que quiere hacer un parque muy bonito en esta zona”, mencionaron los vecinos.

Según el “Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana - Tomo VI,183” escrito por el doctor E. Wittich, señala que la Sierra de León está el Rancho de Comanjilla y en su cercanía se encuentra un grupo de geyser pequeños y manantiales azufro-termales e intermitentes.

“En este grupo de geysers conté al grupo de mi vista seis manantiales activos y dos grupos de fuentes brotantes más pequeños y desprendimientos de vapor”, se lee.

El Volcán

También los ciudadanos indicaron que el agua nace de un volcán que tiene varias venas, una de ellas es donde brota el agua termal de Comajilla y que además envuelve grandes enigmas y una leyenda y otra llega a los pies del Cerro del Cubilete.

La leyenda del padre

Cuentan la historia que un día un padre subió al volcán a bendecirlo, al estar lleno de vegetación pisó un pedazo de tierra húmedo y se formó un pequeño socavón que se lo tragó.

Al paso de los días no se sabía nada del padre hasta que un día apareció su vestimenta por la zona, pero no se cuerpo.

El 100% de León puede usar energía renovable

En febrero de 2018, el municipio de León fue considerado dentro de las 100 ciudades más renovables del mundo, de acuerdo con el resultado del Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP), publicado por Bloomberg. En la publicación resalta que 76 por ciento de la energía que se utiliza en la región es renovable.

El documento destaca que es la única ciudad mexicana en este listado. Según los resultados de CDP, en la ciudad se utiliza 2.5 por ciento de la energía solar, 73.83 por ciento geotermaica y 23.64 por ciento de gas.

Así funciona la energía geotérmica

Para la obtención de electricidad, es necesario localizar y perforar la zona adecuada, previamente se deben realizar estudios geológicos y mineros, posteriormente se deben introducir en los yacimientos a cierta profundidad sondas geotérmicas en forma de tubería y rellenas de agua o líquido anticongelante.

El calor es recogido en la superficie por una planta geotérmica que reúna el vapor y lo convierta en energía mecánica gracias a una turbina. Esta puede llegar a viviendas conectando el calor obtenido con una red de distrito que caliente de forma directa a los edificios con un convertidor; sin embargo, una de las desventajas es que la infraestructura tiene un alto costo.