Guanajuato única entidad que sentencia al crimen organizado: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que en 2023 Guanajuato, fue el único estado en dónde se lograron establecer sentencias condenatorias en contra del crimen organizado en el país, además de que en la entidad se presentó el mayor número de sentencias por procedimientos abreviados en delitos de su jurisdicción, así lo confirmó su titular en Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste.

“En Guanajuato la Fiscalía General de la República ha obtenido sentencias condenatorias en contra de organizaciones criminales de calado nacional y de calado local, hemos logrado en Guanajuato con mis compañeros éxitos muy importantes, obtuvimos dos sentencias por delincuencia organizada, en Guanajuato es el único estado de la Fiscalía General de la República que ha logrado sentencias por delincuencia organizada y es algo que poco se sabe”, asentó el funcionario.

En este sentido el representante de la FGR en Guanajuato, destacó el número de procedimiento abreviados que se resolvieron en el último trimestre de 2023, cifra que pone a la entidad como la primera en este indicador, lo cual consideró importante debido a que ello contribuye a desfogar la carga jurídica que recae en Guanajuato ya que también judicializa a los estados de Querétaro y Aguascalientes.

“Hemos logrado en la Fiscalía General de la República aquí en Guanajuato más de 300 sentencias en procedimiento abreviado aquí, algo que también no está alcanzando a nivel nacional y esto es muy importante, porque me urge mucho para descongestionar el Sistema de Justicia Penal Federal aquí en Guanajuato, actualmente Guanajuato tiene judicializar a Querétaro y Aguascalientes, porque el centro de justicia de Guanajuato no se da abasto con tanto trabajo que estamos mandando”, refirió.

En cuanto a la presencia de grupos delincuenciales, indicó que no es ninguna primicia la operatividad de estos en la entidad, sin embargo, puntualizó que, “hemos obtenido sentencias por delincuencia organizada en contra de todas ellas sin excepción”.

En este sentido reconoció el apoyo y trabajo en coordinación que se ha tenido con las instancias de los demás niveles de Gobierno, gracias a lo que atribuyó el cumplimento de metas y resultados obtenidos desde su llegada a Guanajuato. “El apoyo de las autoridades estatales ha sido muy importante (…) tuvimos una reunión con el Fiscal General, sus mandos, los mandos de mi delegación, hemos ajustado los criterio de trabajo institucionales y no hay ningún secreto, cada quién su competencia”.

Finalmente se cuestionó sobre la posibilidad de que Salamanca pueda contar con una subsede de la FGR como hasta hace casi tres años, sin embargo, dijo que ello dependerá de la incidencia delictiva, en tanto se continuará trabajando con las oficinas de Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende Guanajuato capital y León.

“Si la incidencia lo reclama lo vamos hacer, ahorita hasta el momento con lo que tenemos de estado de fuerza en Irapuato hemos venido solventando y con el apoyo que eventualmente tenemos de Celaya, tengo dos equipos de de investigación en Celaya, uno en Irapuato, creemos que no se requiere en este momento, pero si la incidencia es tal, lo tendré que proponer”, concluyó.

Incidencia delictiva

De acuerdo a la incidencia delictiva nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los presuntos delitos registrados en el periodo de enero a noviembre de 2023 en el estado de Guanajuato fueron 136 mil 097, mientras que en este mismo periodo el Semáforo Delictivo reportó el inicio de 21 mil 238 carpetas de investigación por los delitos de narcomenudeo, homicidios, extorsión y secuestro.

