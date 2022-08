En 54 escuelas de Guanajuato no se cuenta con la totalidad de maestros

GUANAJUATO. Gto. (OEM-Informex).- En 54 escuelas del nivel básico en la entidad se cuenta con un faltante de maestros y que tiene que ver con la asignación que se les otorga a los docentes, informó el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza.

En entrevista en el marco del reconocimiento a la práctica educativa, el funcionario estatal señaló que, de manera general, se reporta un retorno de más del 90 por ciento de un millón 200 mil estudiantes del nivel básico, sin embargo, incidentes como faltantes de profesores aún no ha sido resuelto.

Más de un millón de escolares retornaron a clases.

En ese sentido, explicó que si bien no se ha interrumpido la prestación del servicio, la realidad es que 54 instituciones educativas reportan el faltante de maestros, y que por el momento ha tenido que ser sustituido por personal educativo.

“La totalidad de los alumnos están en sus aulas, el reto de tener un maestro en cada aula va muy bien, todavía no a la totalidad y que estamos supliendo ahorita con autoridades educativas, pero al final el servicio se está dando. Son 54 escuelas que tienen algún faltante”, refirió.

Hernández Meza detalló que los faltantes de maestros se deriva una vez que los profesores reciben su asignación, y al no coincidir con sus zonas donde habitan, reportan una inconformidad y en tanto se solventa, los grupos no pueden asignárseles un docente.

“Son tres mil 400 maestros los que fueron seleccionados, se hizo todo el proceso, pero el medio día puede ser que no se presenten porque el lugar tal vez no fue adecuado de acuerdo a su situación geográfica, los maestros que entran en el sistema normalmente no les toca en su municipio y es un tema de adaptación que no siempre se da al 100 por ciento”, agregó.

El titular de la SEG afirmó que el total de los docentes para la atención de las 10 mil 400 escuelas ya fueron contratados, por lo que será en un tiempo de un par de días que quede solventado.

“Tenemos un regreso sin incidencias del 99.5 por ciento de las escuelas de las 10 mil 400 y tuvimos cerca de 50 escuelas donde hubo un faltante, electricidad, un maestro, no se pudo abrir, incidencias varias que fueron rectificadas el día de hoy, y estamos operando al 100 por ciento”, agregó.

Eliminan puntos ciegos en escuelas

Por otra parte, y derivado de los casos de acoso sexual contra menores, la dependencia estatal comenzó con un plan integral al interior y exterior de las instituciones educativas a fin de prevenir cualquier incidente.

De igual forma, dijo se fortalece la atención de las denuncias con el objetivo que no se tenga temor a denunciar cualquier anomalía, y en caso de que se compruebe se castigue a él o los responsables. En total suman 19 casos de acoso en el estado.