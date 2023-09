Empresas de Guanajuato utilizarán trailers para exportar

León, Gto.- Para el sector empresarial de Guanajuato, en caso de alargarse el paro de los ferrocarriles por la crisis migratoria, la opción para mantener las plantas activas será movilizar los insumos y los productos terminados por la vía terrestre y marítima.

Juan Francisco García López presidente de Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, declaró que la empresa japonesa con Planta en Apaseo el Grande actualmente mueve sus productos de proveeduría y autos terminados, entre un 30 y 50 por ciento a través de los ferrocarriles.

Sin embargo, consideró que los gobiernos y las empresas de ferrocarriles darán solución al problema, pero en caso de agravarse, el plan B será la vía terrestre con trailers que lleven las mercancías al Puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Santa Rita en Veracruz, donde hacen conexión vía marítima con los puertos de Estados Unidos.

“Nosotros no hemos sido afectados en Toyota Guanajuato, aunque la logística al exterior vía tren representa entre un 30 y 50 por ciento de producto que va a Estados Unidos, tenemos la posibilidad de exportar a través del puerto de Lázaro Cárdenas y Santa Rita en Veracruz, nuestras Tacomas siguen fluyendo”.

Mencionó que la ventaja para que Toyota se instalara en Apaseo fue porque se tiene a 8 horas vía terrestre a los puertos de Michoacán y Veracruz, para llegar a la costa este y oeste.

“Nosotros no estamos involucrados, pero confiamos en que los gobiernos solucionarán el problema, es algo importante para la economía y creo que van a tener toda la atención que se merece, esperemos que pronto se corrija”.

Por otra parte, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, Ramón Alfaro, declaró que el 30 por ciento de las mercancías y autos terminados del Clúster Automotriz en Guanajuato salen a través del tren hacia Estados Unidos.

Dijo que por el momento no existe una afectación, pues apenas va un día de paro de trenes por la crisis de indocumentados, pero reiteró que la solución va a ser la vía terrestre.

“Estamos atentos y en permanente comunicación con la empresa de ferrocarriles, platicamos con ellos y esperamos que esto que es totalmente ajeno a Guanajuato, vuelva a su normalidad.

En este momento no hay mayor información de la temporalidad del paro y a partir de esto las empresas podrán tomar sus propias consideraciones, hasta el momento no hay todavía una estimación que pudiera señalar que el paro se pueda prolongar”, comentó Alfaro.

“Estimamos que los trenes de Ferromex y Kansas City representan alrededor de un 30% de los traslados de los productos, tanto de los insumos como de los productos terminados, el otro 70% se va por carretera. El problema se tendrá que resolver por vía terrestre, sabemos que esto les aumentará los costos a las empresas, pero no van a parar de funcionar”, manifestó.

Concluyó que este miércoles no se tuvo reporte por parte de las autoridades federales, y enfatizó que esperan que sea temporal, “ya que es totalmente ajeno al tema económico, y ojalá que el gobierno lo resuelva con las empresas para que no se presente una afectación no solamente en Guanajuato, sino en todo el país”.