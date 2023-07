Fortalecimiento del dólar afecta a los exportadores leoneses

El secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, dijo que el fortalecimiento del dólar que se ha dado durante las últimas dos semanas en México está generando una serie de problemas económicos para los exportadores leoneses.

Explicó que la situación se debe a que las tasas de interés siguen altas además de que la inflación tampoco ha cedido, lo que complica la situación de las empresas aunado a que con la temporada preelectoral se espera un cierre de año complicado.

“Ahorita más bien lo que yo veo es las coyunturas que comentaba del dólar, el problema con los exportadores, las altas tasas de interés y que bueno la inflación no ha cedido del todo y eso complica los márgenes en las empresas y es lo que ha hecho un poquito y si le agregas el factor político vamos a tener un buen cóctel en el cierre del año”, dijo.

Brecha salarial entre hombres y mujeres

El funcionario municipal reconoció los datos del IMSS donde informa que hay una brecha salarial entre los hombres y las mujeres de hasta un 10%, aunque justificó que es porque las mujeres se van recuperando de la cultura machista de las últimas décadas donde no les permitía estudiar.

Comentó que se trata de una situación estructural y que cada vez se les está dando más oportunidades a las mujeres para que puedan encabezar puestos gerenciales.

“Sí la hay, la reporta el Seguro Social, una brecha digamos como de un 10% un poco más, dependiendo, pero no es tanto porque no les dé a las mujeres, es porque las mujeres están en puestos o trabajos que se pagan menos, no sé si me explico. El reto aquí es que cada día las mujeres aspiren a tener trabajos mejor remunerados con mayor valor agregado, no es jerarquía, hay más mujeres en puestos medios que en alto, gerenciales porque ese es un promedio”, agregó.

Detalló que deben tener mucho cuidado en interpretar las estadísticas ya que son promedios pues la cultura empresarial ya permite que las mujeres tomen decisiones dentro de sus empresas.