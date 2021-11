Empresarios y abogados consideran justa la inversión de 3.6 mdp a mantenimiento del "Halcón"

León, Gto.- La inversión de 3.6 millones de pesos al mantenimiento del Halcón, fue bien vista por empresarios y abogados en León, ya que consideran que el helicóptero es parte fundamental para la seguridad en la ciudad, además también consideran que es una buena idea apostar por nuevas tecnologías aéreas como drones de seguridad, para mejorar la coordinación en contra de la delincuencia, comentó Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y Marcelino Trejo Ortíz, presidente del Colegio de Abogados de León.

“Yo creo que se va a invertir una buena cantidad en algo para luchar contra la inseguridad, entonces pues es bueno todo lo que sume para la inseguridad será bienvenido y el Halcón ya está y vale la pena arreglarlo; yo creo que sale más caro tenerlo ahí sin sacarle provecho”, comentó Rodríguez Velázquez.

Agregó que será importante implementar una buena estrategia de seguridad en el momento que esté de nueva cuenta en funcionamiento para que desquite la inversión, pero además pueda adaptarse a los nuevos modelos de seguridad, “que tenga una buena estrategia con inteligencia, de meterle planeación, estratégica y que tenga estudio, análisis y el cómo se le puede sacar mayor provecho en el beneficio de los leoneses”, expresó.

En cuanto a la intención que tiene la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, de integrar drones al nuevo sistema de seguridad, el presidente de COPARMEX León, dijo que es necesario realizar un análisis de lo que implica el adquirir los drones, el funcionamiento y también del uso que se les dará y los resultados que se van a generar.

Marcelino Trejo Ortíz, dijo que la inversión al Halcón es, al final del día, reparar un vehículo de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), que sirve para la detección de criminales desde las alturas y tener vigilancia aérea, por lo que no tiene nada de malo darle mantenimiento y además considera que 3.6 millones de pesos no es un monto tan alto.

“El costo definitivamente no es barato, entonces definitivamente tiene que aplicarse un mantenimiento y yo creo que el tema es que sí se le tiene que dar, porque de alguna manera el helicóptero está sobrevolando la ciudad hasta donde entiendo y lo he visto, cuatro millones se me hace hasta cierto punto aceptable”, mencionó.

También reconoció que si la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, llegara a comprar drones para la seguridad aérea de la ciudad, será un completo éxito a nivel nacional ya que ese modelo de seguridad sólo se implementa en países de primer mundo como en Estados Unidos y Europa, por lo que considera que será una apuesta interesante e importante para la ciudad.

“Quizá sean, entre comillas, dentro de un costo mucho más bajo, pero sí son muy eficaces, si tienes un equipo muy profesional en el manejo de drones y esa tecnología, pues facilita mucho el trabajo de tierra, de la gente, de los policías y eso te puede ayudar mucho, de hecho en Europa y en otros países del mundo es hoy en día una de las formas con mayor éxito, pero habría que coordinarlos de una manera muy fina”, explicó.