Empresarios del concierto de Luis Miguel siguen buscando lugar sede para el evento: Jorge Lona

León, Gto.- Tras la última reunión que tuvo el municipio de León con los empresarios del concierto de Luis Miguel la mañana de este miércoles, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, dijo que siguen buscando opciones para que el evento se lleve a cabo.

Sin embargo, aunque no descartó que continúe una negociación sobre la mesa, el funcionario municipal aseguró que hasta el momento no existe otra fecha ni lugar para poder realizar la presentación del cantante.

“Están buscando (espacio) ahorita lo que se les notificó era lo que informamos ayer, están conscientes que el Domingo Santana no cumplía y que era un riesgo para quien pudiera acudir derivado de la cancelación del concierto, han reconocido que hay fallas en el proceso”, dijo.

En cuanto a las declaraciones que hizo el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de buscar otro escenario como el Parque Bicentenario con la finalidad de que el concierto se realice en Guanajuato, Jiménez Lona añadió que el municipio no peleará el espectáculo ya que es primordial la seguridad de los asistentes.

“Si el gobernador hizo una opción que él analizó y es factible… conmigo no (se ha acercado), nosotros no planteamos lo del Parque Bicentenario porque es otro municipio (...) Yo creo que es natural, están buscando mantener y ya lo ha dicho el gobernador, ahí andan buscando alternativas, esperemos, demos tiempo, pero no han planteado otra fecha”, agregó.

Fue la mañana de hoy cuando los empresarios acudieron a la Presidencia Municipal de León donde se les notificó de manera personal la cancelación del evento por motivo de incumplimiento de los requisitos, comentó el secretario del Ayuntamiento.





¿Qué pasará con el reembolso?

Referente al reembolso del dinero de los boletos para las personas que así lo deseen, Jorge Lona comentó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Bajío, ya está armando un expediente y por ahora se está analizando el mecanismo en que se llevará a cabo para poder resolver todas las quejas.

“Nos hicieron un requerimiento de información, ellos ya están armando un expediente y lo que están analizando es el mecanismo de cómo se va a llevar a cabo, obviamente si no hay evento tiene que haber un reembolso y están consciente de ello”, añadió.

Además, el funcionario detalló que los empresarios no serán multados por incumplimiento, al contrario, se les reembolsarán los 170 mil pesos que pagaron por concepto de servicios extraordinarios al no realizarse el concierto.