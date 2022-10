Empresarios avalan cambios en el gabinete de Ale Gutiérrez

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González, calificó como excelentes los cambios en el gabinete, que pretende realizar la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos a unos días de cumplir un año de actividades.

“Excelente, creo que todas las organizaciones tenemos que estar viendo mejoras, y nadie debe de estar seguro en su puesto, no sé qué cambios tenga que hacer ella, pero tenemos que estar evaluando y deben de estar de acuerdo con el programa y las metas que se ha fijado ella”, comentó el dirigente empresarial.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Añadió que los empleados deben de tener en cuenta que nadie tiene un puesto fijo y cumplir con sus objetivos en beneficio de la ciudadanía, pues la sociedad ya no soporta que haya burócratas que se exceden en confianza por tener seguros tres años de trabajo.

“Si no colabora o cumple con los objetivos, o se acerca a las metas planteados debe haber cambios, esto motiva que los colaboradores estén alertas a cumplir con las metas, y a mejorar, pero si se sienten que tienen todo seguro se pueden tirar a la confianza, al cabo voy a estar en el puesto y no doy el máximo”, dijo.

Asimismo, dijo no conocer que directivos puedan salir en este año de la administración municipal, pero celebró que la alcaldesa realice cambios desde arriba.

“No tengo en cuenta quien deba de salir, pero creo que todos deben de pensar que son vulnerables a sufrir un cambio si no están cumpliendo con sus objetivos”.

Local Reviven asamblea, presentan a galardonadas y dan a conocer próximas actividades

Comentó que es bueno que ponga la muestra en dar de baja rápidamente al año, pues ya sólo quedan dos años de trabajo y la ciudad merece burócratas que trabajen.

“Yo creo que hay que evaluar pronto, se tienen que tomar decisiones, si te equivocas pronto corriges y vuélvelo a hacer para no equivocarte, creo que el dejar mucho tiempo por compromiso a gente que no está produciendo, le sale contraproducente a las administraciones públicas, y esto no le puede pasar al municipio de León, si hay gente que no está colaborando o no esta llevando adelante lo que quiere la alcaldesa, es justo que haga cambios a su gabinete de acuerdo a lo que ella está evaluando”, concluyó.