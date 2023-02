Empresa japonesa la trajo a León donde encontró su amor por la gimnasia rítmica

León Gto.- No cabe duda que con la inclusión de las empresas provenientes de Japón en el estado de Guanajuato, éstas abrieron las puertas a los nipones para salir de su país y cumplir sus sueños.

Tal es el caso de Ayaka Onodera, originaria del país del Sol Naciente, quien llegó a León Guanajuato hace algunos años, gracias a que la rama en la que se desempeñó: la gimnasia rítmica, un deporte que cuenta con un idioma de cuerpo, hizo que Ayaka pudiera comprender poco a poco el idioma español.

Desde niña y hasta los 35 años, su vida ha sido el deporte y aunque trató de cambiarlo, pronto el deporte la buscó a ella.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“La historia de como llegue a León es un poco larga, ya que luego de graduarme de la escuela en Educación Física y seguir ese camino en la universidad, hasta llegar al posgrado en Rusia, luego trabajé en el equipo nacional de Colombia y como aprendí español en Colombia, mi sueño de trabajar en Latinoamérica, buscaba una nueva experiencia en mi trabajo como el trabajo de oficina y en México tienen muchas empresas japonesas de automotriz, y en el Puerto Interior de Silao encontré una muy buena empresa y trabajé de secretaria del presidente de la compañía tres años”, recordó Ayaka Onodera.

El alejarse de la gimnasia rítmica, la deprimió y buscó en León una escuela de gimnasia y al no haber una en la ciudad, decidió incursionar como pionera, buscó una academia en la cual trabajar, sin embargo esta debía de cumplir con las características necesarias para realizar la disciplina deportiva, fundando así “All Star Academy”.

Local Inician labores de mantenimiento al monumento de Cristo Rey

Ahora Ayaka colabora con un gimnasio ubicado dentro de Outlet San Martín en la carretera León - Silao, ya lleva cerca de dos años y medio enseñando a niñas y adultos a desarrollar sus habilidades en dicho deporte.

“Yo primero aprendí futbol, pero después me acerqué a gimnasia rítmica con cinta, pelota y música, me pareció interesante y les pedí a mis padres que no quería futbol, que quería ese deporte, mis padres compraron el material deportivo que fue algo costoso y el vestuario brillante”, mencionó Ayaka tras el cuestionamiento de su amor por esta disciplina.

Anteriormente, Ayaka Onodera participó en competencias deportivas en Japón, Estados Unidos, sin embargo a sus 20 años, un problema en el cuello debido al duro entrenamiento terminó por alejarla de estas competencias, por lo que ahora se dedica a brindar sus conocimientos a los demás.

Una vez que comenzó a trabajar con niños ella decidió no ser de mano dura y disciplina como son los entrenamientos en su país natal, les brindó más comodidad y diversión, al mismo tiempo que aprendizaje, algo que ella aprendió tras estar en Colombia donde primero las niñas quieren disfrutar y divertirse.

Aseguró que próximamente buscará que sus alumnas se unan a competencias internacionales, esto luego de varios años de entrenamiento hasta perfeccionar las técnicas necesarias para ganar los primeros lugares.

La maestra de gimnasia asegura que la ciudad de León es muy bonita, sobre todo porque la gente es muy amable y alegre con los extranjeros, además reconoció que ella y su esposo son amantes de los tacos, las micheladas, la música de México, los tamales y sobre todo el pozole.