Empresa de transporte sí está inscrita en el registro Estatal de Turismo: Álvarez Brunel

León, Gto.- La empresa de origen leonesa, Grupo Eifel que se dedica a la renta de autobuses y camionetas y que transportaba migrantes que fueron privados de la libertad mientras viajaban a Saltillo, Coahuila, sí está inscrita en el registro Estatal de Turismo.

Así informó Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato y destacó que la Ley de Turismo establece que deben estar registrados pero no es una licencia ya que no es facultad de la Secretaría de Turismo decir si opera o no en el marco de la legalidad.

“El grupo Eifel está registrado en el registro Estatal de Turismo. Cuando alguien se registra con nosotros, nosotros no estamos pensando que todo mundo está actuando de buena fe”, comentó.

Álvarez Brunel indicó que la Secretaría cuenta con un registro estatal de turismo de 1 mil 900 empresas o personas que brindan servicios de este índole, además de prestar el servicio a quien se acerca con el propósito de realizar proyectos y capacitaciones.

“La Ley de Turismo establece que deben estar registrado pero no es una licencia, la realidad es que nosotros como Secretaria de Turismo prestamos el servicio a quien se acerca con nosotros a que lo podamos apoyar en todos los planes, proyectos, capacitaciones etcétera, en ese sentido tenemos abierto el registro estatal de turismo”, manifestó.

“Sabemos que por la relación que tenemos con los municipios, hay alrededor de 5 mil empresas o personas que dan un servicio turístico en el estado y en el registro estatal tenemos inscritos 1 mil 900 que hemos venido de 900 en el 2019 a las casi 2 mil con un esfuerzo muy importante en las Secretarías porque es muy importante saber en dónde está el que tiene un restaurante, un hotel, un guía de turistas porque cuando nosotros desplegamos nuestros programas se nos hace mucho más fácil localizarlos”, añadió.

En este sentido, Juan José Álvarez Brunel, explicó que no todas las empresas están dadas de alta en este registro estatal, sin embargo, se revisará permisos de algunas empresas, desde la sector para una relación de empresas de transporte turístico.

“Tenemos ese registro y si en determinado momento se nos solicita que entreguemos quienes son las empresas transportistas de turistas que están ahí registradas sin ningún empacho estaremos entregando esa información”.

Para finalizar exhortó a la población a que sean precavidos y al contratar transportes, guías y señalar cualquier tipo de anomalía durante sus viajes.

Cabe señalar que el Gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que hay tres carpetas de investigación por los delitos de tráfico de personas, secuestro y homicidio del chófer de la empresa de transporte Grupo Eiffel que fue contratada para el traslado de 35 migrantes que fueron interceptados en una carretera de Matehuala, San Luis Potosí.