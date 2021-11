Elementos de GN se quejan por condiciones en las que viven

León, Gto.- Luego de que se dieran a conocer denuncias por parte de elementos de la Guardia Nacional, sobre las condiciones indignas en las que viven mientras están comisionados en la ciudad de León, donde carecían de servicios básicos y un lugar donde dormir, un Agente Mayor de la corporación informó que la mayoría de los batallones no están fijos en la ciudad, vienen por dos o tres semanas y es la coordinación estatal la que se encarga de gestionar los lugares en los que estarán establecidos.

“De la denuncia no tenemos conocimiento de manera interna, vimos fotos en redes sociales pero no tenemos injerencia con los batallones que vienen por temporadas, en este caso, tienen que acudir a la coordinación de Irapuato, y ahí ellos son los que dicen cómo y cuánto tiempo están el personal”.

El Mayor, informó también que desconocía cuántos elementos y batallones había en este momento en la ciudad de León. Sin embargo, Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad Pública, ha informado qué por lo regular son 1 mil 200 elementos los que patrullan.

Fue hace cinco días que los elementos de la Guardia Nacional, denunciaron que les prestaban escuelas públicas o predios para que instalen sus campamentos. Sin embargo, consignaron que ellos mismos tienen que comprar sus casas de campaña.

“Actualmente, por órdenes de los superiores patrullamos hasta 20 horas diarias. No es justo que los comandantes no puedan conseguir instalaciones donde podamos descansar como seres humanos, no tenemos luz a la mano y dormimos a la intemperie.

Anteriormente, las autoridades municipales de León les ayudaban con las rentas de los inmuebles en donde acampaban, sin embargo, por decisión de ellos ya no se hace. “Ya no se les rentan bodegas, ellos decidieron salirse por operatividad y están en escuelas y otros espacios que ellos gestionaron”. Informó un funcionario del Gobierno Municipal.

Más de 20 millones

En los últimos 4 años, el Gobierno de León, ha invertido más de 21 millones, en rentas de bodegas, suministro de agua embotellada y adaptación de inmuebles para los cuerpos de seguridad federales.

Asimismo, les fue donado un terreno de 1.2 hectáreas en Villas de San Juan, donde construyeron su cuartel.

Los arrendamientos de las bodegas que anteriormente eran ocupadas por los efectivos de la Guardia Nacional, tenían un costo de 112 mil pesos mensuales aproximadamente.

Entre los gastos, se contemplan los de mantenimiento y rehabilitación de las bodegas, como pintura, cerraduras, limpieza, colocación de pisos sueltos y mantenimiento a baños. También se les apoyó con sillas y tablones.

Otras compras que se hicieron para los cuarteles de la Guardia Nacional, son colchones, literas, lavaderos, sillas, mesas, sabanas, garrafones de agua e incluso bolsas para la basura.

Los nuevos elementos

Efectivos de la Guardia Nacional, que antes fue la Policía Federal, informaron que los que se quejan, son los nuevos elementos, quienes no están acostumbrados a la vida militar.

“Estos nuevos compañeros, que tienen unos cuantos meses de academia, no están acostumbrados a esto, quieren la comodidad pero es parte de esta bonita experiencia. Además la Guardia Nacional está recién creada, así que es normal que a donde vayamos vamos a batallar por algo”. Expresó un elemento que prefirió mantener su anonimato.