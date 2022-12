“El Triángulo de las Bermudas” en el primer cuadro de León

Lejos de ser un atractivo turístico y perdiendo su esencia de barrios antiguos y ser iconos de historia e identidad, las cinco colonias que integran el primer cuadro de la ciudad de León, forman ahora “El Triángulo de las Bermudas”, en el que la inseguridad y la violencia se viven todos los días, lo que obliga a sus habitantes a padecer, robos, asaltos, lesiones e incluso algunos homicidios.

Se trata de la Zona Centro, el Barrio de Santiago; la colonia Obregón conocida como Barrio Arriba; la colonia Obrera y el barrio de San Juan de Dios.

Y es que a pesar de ser el centro de la ciudad, la presencia policial se limita únicamente a la Plaza Principal y la manzana cercana.

Jesús Hernández, dueño de un taller de calzado en la calle Hernández Alvarez,en los límites de la colonia Centro y San Juan de Dios, comenta que la policía no patrulla en aquella zona.

“Hace tiempo, vinieron a inscribirnos en un programa, nos dijeron que los policías iban a pasar por una firma, como testimonio de que estaban patrullando pero solo vinieron como tres ocasiones y nunca más se pararon por aquí. Antes andaban caminando, en bicicleta o moto, pero ahora solo pasan en las patrullas, porque les queda de paso, pero no se detienen”, explicó.

De acuerdo a las estadísticas presentadas por el Observatorio Ciudadano de León (OCL), en la colonia Centro, de enero a octubre, los números de emergencia 9-1-1, recibieron 192 reportes de robo a casa habitación, pero solo en 67 casos, se presento la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

En la colonia Obregón de 76 reportes a la Policía, únicamente se denunciaron 25 robos al Ministerio Público.

Falta cultura de denuncia

Recientemente y al respecto, Sophía Huett López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del Estado de Guanajuato, comentó que hace falta mucha cultura de la denuncia. Esto luego de que la mayoría de las ocasiones los afectados se limitan a denunciar los hechos a la policía local, pero no se presentan ante la Fiscalía para iniciar la carpeta correspondiente.

“Necesitamos denuncias, no hay, no quieren denunciar por miedo a represalias o daños a su integridad. Es necesario que denuncien, es una obligación hacer una denuncia, no es lo mismo procesar a una persona o grupo por un caso que por varios. Esas personas trabajan con un modus operandi muy particular, no son ladrones de ocasión, tienen un historial y por eso se requiere la denuncia para robustecer las carpetas de investigación”. Declaró.

La atropellan por impedir un asalto

En octubre pasado, Mónica de 50 años, se encontraba en la esquina de la calle Tres Guerras esquina con La Paz, en el Barrio de Santiago. Ella observó cómo una joven estudiante de una preparatoria iba caminando, en dirección al Centro.

En ese momento, un hombre con un arma se le acercó para asaltarla pero Mónica le gritó, para evitar el robo. La jovencita corrió y huyó, pero el asaltante, cobró venganza, subió a una camioneta y atropelló a Mónica dejándola gravemente lesionada.

Ahora, ella lucha por su vida, sufrió una fractura y desgarre en una de sus piernas y ya presentó la denuncia ante la Fiscalía.

Los vecinos de Mónica, han declarado que los responsables de la incidencia delictiva en la zona, son una familia, tres hermanos dedicados al robo y a otros delitos, quienes según los testimonios de los habitantes, están protegidos por la Fiscalía.

CIFRAS

De acuerdo con la estadística presentada por el Observatorio Ciudadano de León, a los números de emergencia 9-1-1, se reportaron 9 mil 158 reportes por robos, de los cuales 3 mil 940 fueron con violencia. La colonia Centro, fue la que concentró el mayor registro con 192 casos.

Robo a transeúnte

Reportados a 911: 2,814

Carpetas de investigación en FGE: 17

Diferencia: 2797

Robo a casa habitación

Reportados a 911: 2,461

Carpetas de investigación en FGE: 870

Diferencia: 1591

Robo a negocio

Reportados a 911: 2,011

Carpetas de investigación en FGE:1049

Diferencia: 962

Robo de vehículo

Reportados a 911: 1, 872

Carpetas de investigación en FGE:561

Diferencia: 1, 311

DATOS:

El 25% por ciento de los robos ocurren entre las 19:00 y 22:00 horas.

Los días en los que se registra mayor número de reportes de robo son: sábado con el 15.2 % y sábado con 14.9%. Los lunes con el 14. 8%; viernes con 14.7%; jueves con 13.9%; miércoles 13% y el martes con 13.0%.

Del total de las víctimas, el 44.7% son hombres y el 27.3 por ciento son mujeres de entre 20 y 60 años de edad.

Las calles con mayor incidencia delictiva son:

Centro

Licenciado Verdad

Avenida Miguel Alemán.

Dr. Hernández Álvarez.

San Juan de Dios

Rosas Moreno esquina Emiliano Zapata.

Obrera

Florencio Antillón

Barrio de Santiago

Tres Guerras esquina La Paz