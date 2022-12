Blindan a León más de 400 elementos de la Guardia Nacional durante Navidad

El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, dijo que durante estos días decembrinos la ciudad estará blindada por 400 elementos de la Guardia Nacional aunque pudieran llegar más.

Comentó que los elementos están participando en diferentes filtros para garantizar a la ciudadanía seguridad durante el fin de semana próximo cuando se celebrará la navidad y la mayor parte de la población celebra.

“Ahorita hay un promedio de 400 elementos de la Guardia Nacional, es lo que traemos el reporte, podemos traer más, es el reporte que tenemos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los han visto en diferentes operativos, en diferentes filtros”, dijo.

Bravo Arrona explicó que los elementos de la SEDENA traen sus propios operativos con objetivos específicos para dar resultados en conjunto. Por su parte, la Secretaría de Seguridad de León está coadyuvando con información valiosa.

“Incluso los compañeros de la Secretaría de la Defensa Nacional traen operativos especiales, con objetivos que ya en su momento se les ha estado dando información, igual que con la fiscalía, entonces la ciudad no ha parado y no vamos a parar en temas de operatividad”, agregó.

En cuanto a los operativos contra los motociclistas, el secretario de Seguridad comentó que en tres semanas van más de 2 mil 500 motos que están puestas a disposición con más de 5 mil infracciones.

“Es un operativo que no va a parar, y no es un mensaje a la ciudadanía que no salgan con sus motos, al contrario, sabemos que es un medio de transporte del ciudadano, pero también que se regularice, que traigan sus placas, sus chalecos, sobre todo sus cascos principalmente y lamentablemente siguen habiendo accidentes de ciudadanos que usan este transporte para trasladarse de un punto a otro”, comentó.

Hizo un llamado para que todas y todos respeten los reglamentos para evitar multas, pero sobre todo accidentes viales.