“El Bolis” le abre camino a los políticos con su voz

León, Gto.- José Luis Falcón Aguilar mejor conocido como “El Bolis” es un comerciante que vende taquitos preparados con carne tártara, cueritos y guacamayas es muy querido por los leoneses y es todo un personaje de la ciudad porque le abre camino a los políticos con su voz.

Local Contemplan a Jorge Lona como alcalde interino de Alejandra Gutiérrez

Pareciera que su voz tiene un micrófono instalado pues no es común ver a un hombre que tenga niveles tan altos, cuando salen palabras de su boca las hila de tal forma que parecen rimas, “El Bolis” tiene talento pero también le gusta ayudar a la gente.

“Muchísima gente me conoce como El Bolis en el Panteón San Nicolás. El Bolis está a sus órdenes y con humildad aquí los espero” dijo.

Platico que su apodo surgió en el estadio León cuando entró a vender sus bolis y la frase que lo inmortalizó fue la siguiente:

“Bolis frescos, bolis frescos, fresa, vainilla y limón con sabor a triunfo de León, cómpreme un bolis por favor, El Bolis a sus órdenes, sí señor”, comentó.

VIDA DE BOLIS

Si acudes al Panteón San Nicolás verás un carro con antojitos, ahí estará un hombre delgado, de tez morena, alto de complexión quien porta unas botas vaqueras despegadas de las suelas de color verde, blanco y rojo que un diputado le regaló, ese es el Bolis.

Tuvo una infancia llena de carencia y le dieron la oportunidad de trabajar en el panteón limpiando los huesos, luego fue parte de la Secretaría de Seguridad y militar.

“Trabajé desde muy chico en el panteón San Nicolás lavando huesitos en ausencia de mis padres, tuve que sobrevivir cuando tenía seis años. De niño sentí mucha hambre, mucha necesidad y siempre he sido honesto, que debo dinero, si debo, pero no me escondo de nadie y hasta hoy con 62 años tengo mi conciencia tranquila porque no ha hecho un mal a nadie”, indicó.

“Yo quería ser licenciado en derecho penal para ayudar a muchísima, pero a los 18 años ingresé a la Policía preventiva porque era mi sueño dorado y salí como sargento primero de patrullas, luego ingresé al Ejército Mexicano en Irapuato y me ganó mi cinta de cabo chofer de transporte por mi disciplina, empeño y perseverancia de ser siempre la diferencia”, agregó.

Explicó que tuvo que salir porque era un contrato de tres años y cuando se venció volvió a la ciudad con una preparación adecuada en seguridad y reingresó a seguridad pública

pero se desilusionó al ver que juntaron a los elementos de Policía y Tránsito, a decir del Bolis fue un grave error debido a que sus funciones son diferentes.

LAS CAMPAÑAS

“El Bolis” con su voz comenzó a ser activista de campaña con la ex alcaldesa de la ciudad de León, María Bárbara Botello Santibáñez.

Local Podría Bárbara Botello estar en la boleta 2024

“Empecé con la dama María Bárbara Botello quien me vio un talento, algo diferente, me tuvo mucha confianza y empecé la campaña en 2009 y luego cuando ganó las elecciones en la administración 2012 - 2015 posteriormente con el doctor José Ángel Córdova Villalobos.

Este personaje de León es un comerciante que se ha ganado el corazón de los leoneses y si lo ves por la calle no dudes en acercarte siempre te recibirá con los brazos abiertos.