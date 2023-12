Contemplan a Jorge Lona como alcalde interino de Alejandra Gutiérrez

León, Gto.- Jorge Jiménez Lona, actual secretario del Ayuntamiento de León, dijo que le han propuesto ser el alcalde interino una vez que la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, pida licencia para hacer campaña en busca de la reelección por el municipio de León.

Sin embargo, el político panista argumentó que esa es una decisión del Ayuntamiento quien en sus tiempos elegirá al mejor perfil para quedarse al frente de la Presidencia Municipal de la ciudad zapatera.

Comentó que por el momento no está en busca de ninguna diputación ni puestos de elección popular, pues su compromiso es con León.

“Yo me comprometí con el Ayuntamiento, yo espero cumplir y vamos a seguir trabajando, yo no soy el que decide, si el Ayuntamiento, ni siquiera la alcaldesa, es el Ayuntamiento, hay que ver qué dicen, pero no buscaré diputación”, dijo.

Jorge Jiménez añadió que le han propuesto quedarse en el lugar de Alejandra Gutiérrez y que si los tiempos y los ediles así lo quieren, participará.

Será en marzo del 2024 cuando la alcaldesa de León pida licencia para realizar campaña en busca de la reelección y es cuando debe entrar un alcalde o alcaldesa interino.

“Ya estaría en manos del Ayuntamiento, se ha comentado en algunas ocasiones, pero yo diría que esperemos los tiempos, la decisión la toman los ediles y el trabajo ya de cada una de las personas es el que habla y sí lo Ayuntamiento lo decide y es tema de ellos estaría muy bien”, agregó.

Por su parte, Gutiérrez Campos no ha dado ha conocer los nombres de quien podrían quedarse en su lugar aunque confirmó que no hará precampaña y sólo se dedicará a la campaña que arranca en abril y durará dos meses hasta junio del mismo año.