El árbol “problema” de la Merced

León, Gto.- Vecinos de la avenida La Merced llevan más de 10 años pidiendo a las autoridades la intervención para retirar un árbol que ha generado afectaciones en la banqueta, además dicen que es un peligro para niños y personas de la tercera edad ya que constantemente han sufrido accidentes.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Detallaron que el último percance se suscitó el pasado domingo cuando una persona de la tercera edad quien se dirigía a La Parroquia de Nuestra Señora de la Merced se cayó de rodillas al pasar por la zona, sus familiares tomaron un taxi y la llevaron a recibir atención médica.

“Ya no es novedad que haya accidentes, llevó más de diez años tratando de arreglar este problema y nadie me caso, en la administración de Bárbara Botello inicié el proceso y en la actual administración me dicen que si cortó el árbol me va a llegar una multa de 40 mil pesos”, mencionó Alfredo Oliva.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Agregó que ha acudido al Miércoles Ciudadano pero no se ha podido llegar a un acuerdo ya que el árbol no es de su propiedad y las autoridades piden formatos que siempre quedan inconclusos.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Ya les explique que el árbol no está afuera de mi propiedad y que yo no tengo papeles aun así dicen que no pueden hacer nada, ya les mostré fotos y videos y hasta los amenacé con cortarlo pero dicen que sería acreedor a un pago”.

En un recorrido realizado por El Sol de León se observó que el árbol mide alrededor de 5 metros de altura, las raíces han levantado y despegado el cemento de la banqueta, además sus ramas llegan a la altura de los cables de luz lo que provoca que constantemente habitantes se queden sin luz.

Local Hay déficit de árboles en León; FURA

Además, se observó que sobre la misma avenida casi esquina con la calle Turquesa hay otro árbol que sus ramas también comienzan a levantar parte de la banqueta.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Vecinos piden a las autoridades competentes que se acerquen para buscar una solución ante este problema social.