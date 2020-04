Donación de sangre disminuye ante contingencia Covid-19

León, Guanajuato.- Ante la contingencia epidemiológica Covid- 19, la donación de sangre disminuyó, por lo que la Secretaría de Salud de Guanajuato exhortó a los guanajuatenses a no desistir en este proceso.

El secretario de Salud, Daniel Díaz explicó que se han extremado y cambiado las medidas con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y así mismo continuar con el abasto de sangre para los pacientes que se encuentran en situaciones de urgencia como niños con cáncer y mujeres embarazadas.

Por su parte el doctor Gerardo Torres Salgado, director del Centro Estatal de Medicina Transfusional (CEMT) ubicado a un costado del Hospital Pediátrico de León, refirió que se ha establecido un filtro sanitario previo al ingreso de todos los usuarios a la unidad que incluye la toma de temperatura, una plática respecto a los síntomas de padecimientos respiratorios y la sanitización de manos con desinfectante.

Otras medidas de importancia que se han establecido es la disminución de los grupos de donadores, con el fin de garantizar la sana distancia y aumentar los turnos de donación para facilitar la afluencia de donantes disponiendo en la actualidad de cuatro turnos al día en los siguientes horarios lunes a viernes 7:30, 9:15, 11:00 y 13:30 horas.

Sábados 7:30 y 10:15 y domingos y días festivos 8:.00 horas y 10:30, así mismo ponemos a su disposición los teléfonos 7409020, 7135212, 7139697 y 7808452 y 7808118 para programación de cita de donación.

Los requisitos para poder donar sangre es ser mayor de edad, tener menos de 65 años, pesar más de 50 kg, encontrarse físicamente sano, no consumir medicamentos en los últimos 7 días, no haber sufrido síntomas como fiebre, cansancio dificultad respiratoria, dolor de pecho, escurrimiento nasal, dolor de garganta en los últimos 15 días.

No haber convivido cercanamente con enfermos recién diagnosticados de Covid-19, no sufrir de hepatitis, sífilis, brucelosis o V.I.H. no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas.

Los equipos que se usan son completamente desechables lo que garantiza ningún tipo de contagio al acudir a donar.