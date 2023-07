Disminuye costo del huevo

León, Gto.- El precio del huevo ha disminuido alrededor 10 a 15 pesos en los mercados de la ciudad, con esto la economía mexicana ha tenido un respiro.

En un recorrido realizado por Organización Editorial Mexicana a la placita y mercado ubicado en la colonia Las Margaritas, se pudo observar que el precio de este alimento está desde los 27 pesos hasta los 45 dependiendo de la marca y de los vendedores.

“El huevo de San Juan es más caro, pero aun así su precio disminuyó 10 pesos porque semanas atrás lo teníamos a 55 pesos”, comentó Alejandra.

Hay que recordar que en febrero del presente año, el precio del huevo en México se disparó a los niveles más altos debido al brote de la gripe aviar en Estados Unidos lo que ocasionó escasez en el vecino país, así como contrabando del producto mexicano. En algunos establecimientos se registró el costo a 80 pesos.

Las amas de casa expresaron que sus familias desayunan, almuerzan, comen o cenan huevo por ser un alimento completo, en cambio los deportistas indicaron que es una fuente natural de proteína, la cual ayuda a aumentar la masa muscular.

“Hace como dos meses el kilo de huevo estaba casi a 50 pesos, pero ahora ya lo he comprado hasta en 40 pesos, pero si uno le busca encuentra precios más económicos, por ejemplo yo les cocino a mis hijos huevo con jamón, a la mexicana, rancheros o los ocupo en otras recetas para capear los chiles rellenos, hacer hotcakes o ponerle la clara de huevo a las malteadas para que quede muy espumoso”, manifestó la señora Herminia.

A decir de las madres de familia, en su despensa hay más blanquillos que carne debido a que el kilo llega casi a los 200 pesos lo cual afecta sus bolsillos porque el gasto que recibe no es tan alto.

“A mi me dan 200 pesos a la semana una de mis hijas y las otras dos 300, pero de ahí tengo que pagar otros gastos, si compro carne los otros días ya me veo muy apretada, mejor trato de hacer comida variada, pero me las ingenio para que sean del agrado de ellas”, comentó Juanita.

En los mercados y placitas que se colocan en las calles de diversas colonias los comerciantes tratan de poner ofertas para que sus productos no se les queden y se les echen a perder.