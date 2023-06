Disminución de horarios en bares abonaría a la economía clandestina

León, Gto.- La presidenta de Amexme León, Cecilia Ovalle, dijo que de aprobarse la iniciativa para que los centros nocturnos cierren a las 2:00 de la mañana en Guanajuato sería un retroceso y abonaría a la economía informal y clandestina.

Además de que señaló que incentivaría los eventos clandestinos donde no habrá un control en materia de seguridad, tampoco se controlaría el tema económico porque se van a vender productos de todo tipo y algunos de ellos no se van a pagar impuestos y va a dejar de circular la economía.

“Ahí no van a tener el control de quienes están ni si quiera qué venden porque no nada más van a vender el licor que es normal o el producto que tú quieras, ahí puede haber incluso otro producto que no va a ser regulado y que no va a pagar impuesto, esa no es la manera, se va a dejar de pagar impuesto, se va a dejar de circular la economía y se va a volver una economía informal y clandestina”, dijo.

Comentó que con ello se va a generar un retroceso económico que se venía ganando en diferentes sectores como el restaurantero, hotelero y en general en materia turística.

“Yo pienso que sí vamos a tener afectaciones y un retroceso porque no puede ser que una ciudad que vive las 24 horas del día que también tenemos que divertirnos las 24 horas del día y el sector en este caso restaurantero o bar, también tiene que trabajar las 24 horas del día, yo pienso que si lo hacemos por la paz o por accidentes y demás no es la manera de combatirlo.

Es una afectación para toda la economía: la turística, la hotelera, la de transporte, las aerolíneas que han venido, que han volteado a ver y te vuelvo a repetir, toda la gente que ha venido a poner empresas y que trabajan 24/7 y una persona que tiene un turno de la tarde y sale se va a divertirse”, agregó.

Además dijo que la violencia no es exclusiva de León, pues es una situación que se vive de manera general en todo el país y no se pueden tomar este tipo de decisiones que no van a terminar con ella y sólo va a afectar a los negocios.

“La violencia ha sido donde quiera no nada más en León, en otros lugares que sabemos donde está la violencia en todo el país y yo creo que cerrando los lugares donde nosotros sabemos que podemos divertirnos sanamente no es la manera”.