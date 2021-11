Disfrutan del FIG desde afuera del parque

León, Gto.- El globo de Bob Esponja y el de una muñeca, son los que más le gustan a Noel Renovato, un niño de 12 años de edad que año con año acude a disfrutar del Festival Internacional del Globo.

Acompañado de su padre, esta edición llegó a bordo de una motocicleta, hasta el camellón central del Libramiento Morelos.

Otras ocasiones, los acompañaban el resto de la familia, pero ellos decidieron quedarse en su casa en la colonia El Observatorio 2.

Su padre, quien es despachador en una gasolinera, aprovechó que tenía el turno de la tarde en su trabajo para llevar a su hijo a ver el despegue de los globos.

Ambos coinciden que desde el interior del Parque Metropolitano se aprecia mejor. Sin embargo, a veces por cuestiones de tiempo o dinero, se conforman con observar desde afuera.

“Me gusta venir cada año, tengo un hermano bebé y una hermana de 14 años, pero ellos no quisieron venir, por eso, nos vinimos solo mi papá y yo, el globo de BOB Esponja y el de una muñeca me gustan mucho, porque se ven muy grandes”. Comentó Noel.

Cómo ellos, decenas de familias de dieron cita en este punto y otros alrededor de todo el Parque Metropolitano, para disfrutar del espectáculo de globos en el cielo.