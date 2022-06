Digitalizarán trámites para agilizar la atención y evitar las filas

León Gto.- El secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona, aseguró que uno de los proyectos que se tienen desde el principio de la administración es “Gobierno Digital 24/7”, el cual consiste en digitalizar los trámites y servicios municipales con mayor interacción ciudadana, esto para evitar las filas y atender a la ciudadanía en menor tiempo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Vamos a tener tres etapas, la primera consiste en 19 trámites que representan el 34% de los trámites más utilizados ya estarán de manera digital, el segundo objetivo, estamos con 43 trámites, que estos ya representan el 80% y el objetivo final es que al terminar la administración estemos teniendo digitalizados los 298 trámites que tiene la administración municipal”, explicó el secretario del ayuntamiento.

Es de mencionar que dentro de estos 19 trámites se encuentran: consulta médica, esterilización de mascota, consulta odontológica, consulta de nutrición, consulta de fisioterapia, préstamos de libros a domicilio, terapia física, determinación de impuestos sobre adquisición de bienes o inmuebles, constancia de no adeudo impuesto predial, constancia de no infracción, cuota mínima de impuesto predial, autorización para ejecutar trabajos en vía pública, y refrendo del padrón de proveedores, solicitud de intervenciones de arbolado urbano, sistema de apertura rápida de empresa, constancia de residencia, constancia de no adeudo de obras por cooperación, visto bueno programas de protección civil, cierre de calles y permiso para las festividades.

Local En duda el proyecto de ampliación del bulevar Aeropuerto

“Con estos trámites totalmente digitales, vamos a evitar varios factores, como el acto de molestia de hacer venir al ciudadano, donde además estos trámites nos ayudarán también a combatir la corrupción, porque no generamos esa tentación de llegar con el servidor público a ver el como si se puede, al incluir estos trámites en un gobierno digital ayudamos al ciudadano y a la administración pública a que sea mucho más eficiente y más rápida”, aseguró.

Así mismo el secretario del ayuntamiento y la alcaldesa, afirmaron que a pesar que estos 19 trámites sean digitales, no quiere decir que el ciudadano no pueda acudir de manera presencial a tramitarlos.