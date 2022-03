Ruby Vizcarra, una mujer que rompe estereotipos en el modelaje

León, Gto.- Ruby Vizcarra es una mujer que se ha convertido en símbolo de fuerza y lucha contra la discriminación, al nacer con la condición de albinismo la llevó a tener baja autoestima al pensar que era poco agraciada y como el ave fénix resurgió de sus cenizas para convertirse en modelo, actriz, acitivista y fundadora de la organización Movimiento Albino Latino.

Nacida en Guadalajara, Jalisco, su sueño de ser modelo existía solo en su imaginación ya que desde niña siempre tuvo exceso de cuidados por parte de sus padres al no poder permanecer directamente en el sol, usar lentes, protector solar y otros productos corporales la hacían sentir vulnerable aunado a ello las críticas recibidas por parte de alumnos y maestros al desconocer del tema al pensar que el albinismo era contagioso, incluso era golpeada por sus propios compañeros.

Al pasar el tiempo y seguir sintiéndose diferente a los demás fue que decidió teñirse el cabello negro o rojo, usar rimel negro y maquillaje para ocultar sus características y sentirse aceptada por la sociedad, acto que la llevó en dos ocasiones al privarse de la libertad que en este último intento fue el que la hizo valorarse y aceptarse tal cual es.

Sus inicios

Desde los 8 años incursionó en el modelaje, al enviar fotografías a agencias hasta que finalmente fue aceptada, sin embargo no le gustó ya que en este lugar también pretendía ocultar su albinismo, fue promocionada como una mujer exageradamente rubia, como cualquier otra.

“Duré seis meses para ingresar a modelar, cuando mis primeras fotos me maquillaron de tal forma que no se viera mi condición, pintando mi piel más oscura, pestañas postizas negras y largas, acto que no me gustó porque mi objetivo era demostrar que una persona con albinismo puede estar en este medio”, comentó Ruby.

Tuvo un boom en las pasarelas, al ser fotografiada por un profesional de la lente en Guadalajara fue una foto la que cambió el curso de mi vida.

“Ese día llegué sin peinarme esperando que me fueran a arreglar ahí, y este fotógrafo solo me dijo posa, vas a ver que estás fotografías te van a cambiar toda tu vida, y así fue, no tuve una gota de maquillaje y arreglo en mi cabello.

Local Roles impuestos a la mujer son barrera para acceder a cargos directivos

A partir de este momento llegaron ofertas de trabajo de modelaje, participación en diferentes videoclips con Café Tacuba, Santa RM y Sabino entre otros. También actúe en cortometrajes, mi primera película fue un filme Argentino y ahora tenemos en puerta otra en México” narró emocionada Ruby.

La modelo fue de destacadas revistas como Vogue quien la consideró como la modelo albina mexicana que está conquistando el mundo de la moda.

Retos como mujer

Los retos que como mujer que ha enfrentado en su trabajo es que desde un inicio ha habido discriminación por sus características, “me sucedió hace poco, un fotógrafo no me quiso realizar una sesión y me dijo, te puedes ir porque no encajan con las demás modelos”.

Vizcarra nos comparte su historia para que las mujeres con albinismo vuelvan a creer en ellas mismas y para ello fundó el Movimiento Albino Latino, organización de apoyo a personas con esta condición que promueve la sensibilización de la sociedad a través de pláticas.

#DíaDeLaMujer2022 |

La modelo y actriz orgullosa pasea por las calles sin una gota de maquillaje, mostrándose cual es para que más chicas que pasaron por dificultades vean en ella a una mujer como espejo de que el poder y la autorrealización está en uno mismo y siempre da mensajes de amor propio y apoyo a todas las mujeres, especialmente a la albinas.