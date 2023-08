Ser zurdo en México: una mirada a las dificultades y particularidades

León, Gto., (OEM-Informex).-El 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha que busca reconocer a las personas que tienen una preferencia natural por usar la mano izquierda en lugar de la derecha. En México, ser zurdo no solo implica una diferencia en la dominancia manual, sino que también trae consigo una serie de desafíos que a menudo pasan desapercibidos por la mayoría diestra.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Según estudios recientes del INEG I, entre el 10% y 12% de la población mundial es zurda, y México no es la excepción, con aproximadamente un 11% de su población identificándose como zurdos. Sin embargo, a lo largo de la historia, esta minoría ha enfrentado estigmatizaciones y mitos que los han rodeado, desde acusaciones de brujería en épocas antiguas hasta la creencia popular de que ser zurdo era una "anomalía" que debía corregirse.

Foto: Israel Alatorre | El Sol de León

“Mi mamá me pegaba cada que me veía comiendo o escribiendo con la mano izquierda, según ella era un defecto y se tenía que corregir, no la culpo, en el mundo todo está diseñado para derechos” declaró Alicia Castañeda, psicóloga Zurda.

Aunque según la Asociación Internacional de zurdos, el mundo ha avanzado significativamente en la inclusión y comprensión de los zurdos, todavía hay muchos desafíos que enfrentan día a día. Desde herramientas diseñadas exclusivamente para diestros como: tijeras, abrelatas, mouse y hasta pupitres en escuelas hasta la dificultad de aprender a escribir en un mundo orientado hacia la derecha, ser zurdo en México requiere adaptabilidad y resiliencia.

Afortunadamente, cada vez más fabricantes y diseñadores están reconociendo estas necesidades, y en la actualidad es más fácil encontrar herramientas y dispositivos adaptados para zurdos. Además, las escuelas están adoptando métodos de enseñanza más inclusivos que reconocen y valoran las diferencias individuales.

La Asociación Internacional de Zurdos propone que el día Internacional del Zurdo no solo es una oportunidad para celebrar la singularidad de ser zurdo, sino también un recordatorio de la importancia de crear un mundo más inclusivo y adaptado para todos, sin importar su dominancia manual. Porque ser zurdo, al igual que ser diestro, es simplemente otra faceta de la rica diversidad humana.

“No me avergüenzo de ser zurda, de hecho me hace más original que los demás, hasta me metí a practicar box y el entrenador me hizo ver que en ese deporte tenemos más ventaja los zurdos, es más una bendición”. Concluyó Alicia.