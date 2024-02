CELAYA, Gto.- En Guanajuato cada vez más mujeres se interesan por estudiar en alguna de las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) y que se dedican a realizar proyectos de investigación que generen un impacto en la sociedad, tal es el caso de la doctora Mayda Ramírez, quien es originaria de Guanajuato capital y que ha trabajado arduamente en diversas investigaciones relacionadas al proceso de fertilización y a la prevención de la pérdida de la vista en las personas con diabetes. Actualmente, estudia la composición de macronutrimentos de leche proveniente de mujeres guanajuatenses, a fin de encontrar evidencias que indiquen que la leche materna es el mejor alimento para los bebés.

Mayda Ramírez, es Químico Farmacéutico Biólogo (Q.F.B.) de Formación de la Universidad de Guanajuato (UG), tiene una maestría en Neurobiología y un doctorado en Ciencias Biomédicas. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG), en la carrera de Ingeniería en Biotecnología.

IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA CIENCIA

A propósito del “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, que se conmemora cada 11 de febrero, la doctora destacó que las mujeres “tenemos mucho que aportar, pero por cuestiones sociales, culturales, históricas incluso, hemos sido un poco relegadas en ese aspecto. Tan solo viendo los resultados de los Premios Nobel, se han entregado como 22 a mujeres a lo largo de toda la historia y casi 600 a hombres”.

“La importancia de celebrar esta fecha es que sepamos que contamos con las mismas capacidades y que podemos aportar mucho en el campo de la ciencia y de la tecnología, que es lo que tenemos ahorita, la revolución digital”.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Platicó que a ella le fascina cómo funcionan los organismos vivos, por lo que, cuando estudiaba en la facultad se encontraba el investigador, el doctor Jesús García, que tenía un laboratorio de transducción de señales. Durante el proyecto, se analizó cómo se comunica el óvulo y el espermatozoide y qué señales se mandan para que ocurra el proceso de la fertilización. “Ahí fue cuando me enamoré de la ciencia”.





Ha trabajado arduamente en diversas investigaciones. | Foto: Alfonso Berber / El Sol del Bajío





“Mi trayectoria abarca varias investigaciones, además de trabajar con gametos de erizos de mar para estudiar cómo se lleva a cabo el proceso de la fertilización y cómo se unen óvulo y espermatozoide, decidí irme a Querétaro al laboratorio de Endocrinología molecular con la doctora Carmen Klap, donde estuve trabajando con prolactina”.

“El trabajo consistía en utilizar un virus que pudieran hacer que se produjera prolactina dentro del ojo de las personas con diabetes. Usábamos como modelo de estudio a las ratas. Las personas con diabetes tienden a perder la vista con el paso del tiempo, muchas veces es por un padecimiento que se llama retinopatía diabética, la cual tiene que ver con una mala función de los vasos sanguíneos del ojo”.

Explicó que lo que se intentaba hacer era que por medio de este virus se pudiera llevar a las células del ojo prolactina, a fin de conocer si eso les podía ayudar a que sus vasos sanguíneos funcionaran mejor. Esta investigación, aseguró, “ha sido maravillosa”, sin embargo, mencionó que una investigación de esa magnitud requiere de muchos recursos, de mucha infraestructura y, sobre todo, necesita que haya una mayor participación de las mujeres dedicadas a someter proyectos para poder obtener los recursos y poder llevar a cabo este tipo de investigaciones.





“A las niñas les pido que se motiven, que no tengan miedo de elegir una carrera enfocada en matemáticas o ingeniería”, Mayda Ramírez. | Foto: Alfonso Berber / El Sol del Bajío





En cuanto al resultado de esta investigación, dijo, se logró demostrar que estos virus tenían potencial para ser usados en el tratamiento. “Nuestro abordaje fue preventivo, en animales al menos. Si nosotros le poníamos el virus a las ratas el ojo producía más prolactina y la permeabilidad de los vasos disminuían. Hasta donde, actualmente sé no ha llegado a la fase clínica en humanos”.

INVESTIGACIÓN SOBRE LECHE MATERNA

Posteriormente, recordó que durante el posgrado tuvo la oportunidad de adentrarse al mundo de la endocrinología, por lo que, ha trabajado con la prolactina, la cual es una hormona muy importante, ya que es la que hace que produzca la leche en los mamíferos, “ese es mi mayor interés en la actualidad”.

Puntualizó que actualmente es consejera de lactancia y le interesan mucho las acciones de la prolactina, pero ahora en la producción de la leche. Indicó que tuvo su primer proyecto aprobado en 2019, por lo que, estuvo trabajando con el banco de leche humana que está en Irapuato, recolectando algunas primeras muestras de leche humana para poder analizar, en este momento, macronutrimentos.









Con respecto a los hallazgos, mencionó, que tuvieron uno muy importante de la composición, “yo no conozco ningún otro estudio que haya analizado la composición de macronutrimentos de leche proveniente de mujeres guanajuatenses. Estamos esperando oportunidades de financiamiento para darle continuidad a ese proyecto”.

Comentó que lleva muchos años trabajando con la prolactina, “después me convertí en mamá. Yo sabía que amamantar era lo mejor, pero existen muchos mitos y desinformación al respecto. Pensé que, si tengo el conocimiento científico, las bases sobre la importancia de amamantar a un bebé y a mí me hacen dudar con las opiniones de los doctores y enfermeras, porque en el personal médico hay mucha desinformación, era necesario que me dedicara a estudiar ese tema. Por eso soy consejera, quiero aprovechar mis habilidades para seguir generando evidencias que nos hagan ver que la leche materna es el mejor alimento”.

Refirió que lo que busca es informar para que las mujeres puedan tomar una decisión sobre la manera en que quieren alimentar a sus hijos, ya que a veces la desinformación que hay entre el personal médico hace que se suspendan las lactancias y eso tiene un impacto en la salud futura de la población.

“Se ha normalizado que un bebé se alimente con leche de fórmula, mi misión es proveer evidencia científica que sustente lo que estoy tratando de divulgar e informar, que las mujeres pueden tomar una decisión informada, no está mal alimentar con fórmula, hay mujeres que no tienen otra opción porque tienen que salir a trabajar para buscar el sustento, pero es importante que ellas puedan tomar la decisión de cómo quieren que sea su lactancia”.

De igual forma, dijo sentirse muy orgullosa porque en Guanajuato se impulsa mucho la leche materna, por lo que, considera que el banco de leche humana es un referente a nivel regional. Destacó que actualmente trabaja con el banco de leche junto a la maestra Elena Cámara, quien es la directora del banco regional de leche humana y también con el doctor Alfredo Granados, que es el delegado estatal encargado de esta iniciativa de hospitales amigos del niño y la mujer”.

Además, dijo, por parte de la Secretaría de Salud se está promoviendo que todos los hospitales maternos del estado tengan que certificarse en una iniciativa donde se promueva la lactancia. “En Guanajuato se ha hecho mucho trabajo al respecto”.

BRECHAS DE GÉNERO

Comentó que desafortunadamente, aún existen brechas de género, por tal motivo, es importante que se haya designado este día para generar una concientización, porque a veces las mujeres tienen menos oportunidades en el campo de la investigación y por todas las actividades que realizan como el ser madres, encargarse de la casa y trabajar.

“Nosotras tenemos un panorama más complicado en el ámbito de la investigación, a veces las oportunidades no son las mismas. Este día es para hacer conciencia al respecto y que la gente sepa que tenemos un papel muy importante. A las niñas les pido que se motiven, que no tengan miedo de elegir una carrera enfocada en matemáticas o ingeniería, porque ahí es donde estamos menos representadas”.

“Muchas veces estamos predispuestas por las ideas que nos transmiten los demás de que las matemáticas, la física, la química son cuestiones muy complejas y difíciles de entender, pero más bien hay que saberlas conocer. Lo que nos causa miedo es lo que no conocemos, cuando obtenemos ese conocimiento lo podemos lograr todo, el conocimiento es poder, nosotras no somos diferentes en ningún aspecto, tenemos las mismas capacidades, podemos elegir la carrera que queramos”.

Por otra parte, añadió que, en la UPG en la ingeniería de ciencias de la vida, es decir, de Biotecnología, es donde las brechas se han podido reducir y, es que actualmente el 50% de quienes cursan la carrera son mujeres a diferencia de carreras como automotriz o robótica, en la cual hay cinco mujeres de 35 alumnos, sin embargo, puntualizó que al egresar son más las mujeres que lo hacen, ya que son más tenaces y están enfocadas en lo que quieren lograr.

Finalmente, mencionó que ella está adscrita a la Biotecnología, la cual es una carrera que se dedica a proponer soluciones con un enfoque sostenible para muchas problemáticas, procesos industriales, para la salud y más.