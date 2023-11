Día de muertos: vida y dolor

León, Gto.- ¿Qué hay después de la muerte?, hay vida, hay dolor por no ser recordados, ¿Qué hay?, es lo que todos los días se pregunta la señora Genoveva Espinoza Contreras quien después de 40 años sigue honrando la memoria de su esposo llevándole flores y orando por su eterno descanso.

Sentada en su andador junto a la tumba de su esposo Manuel Fuentes Vargas y de María Romero le ha pedido a unos jóvenes que remarquen con pintura de aceite en color dorado los nombres de sus difuntos para que esté bonita y no se vea en el olvido.

“Yo creo que siempre hay que visitarlos, recordarlos, para que nunca mueran. Si uno deja de visitarlos las nuevas generaciones los olvidarán y ese día sí morirán, por ejemplo, esta tumba desde hace 41 años que vengo a ver a Manuel nunca la han visitado ni traído flores”, comentó Genoveva.

En cambio su hija Claudia Fuentes dijo que una vez que le colocan las flores a Manuel y María, apartan otro racimo para colocarle a las tumbas que son olvidadas y rezan en voz alta una oración para todos.

¿HAY VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?

“Hace unos años, cada que visitaba a mi esposo visitaba una tumba que me llamaba la atención porque estaba llena de gladiolas rojas o blancas, yo veía mucha gente, los saludaba y me iba, así pasaron años que llegaba y rezaba un padre nuestro y me iba”, manifestó.

“Hasta que una vez me dijo un señor que estaba sentado en un banquito recargado en la barda que todos los que vi el año pasado ya habían muerto. Solo le di el pésame y al año siguiente que fui le dije, ¿por qué tan solo? y me contó que nadie había ido a visitar la tumba de su esposa y me contó que el día que la señora falleció en el camino dos hermanas de la difunta tuvieron un accidente y ahí murieron y el velorio se alargó y solo dijo por eso venía todo el día”, añadió.

Genoveva, al año siguiente ya no vio al señor sino a su hijo y le dijo: “Ahora está solo, ni flores tiene y dijo no es que ya se acabó toda la familia y el único que venía era mi papá pero hace cinco años que murió. ¿Cómo?, pero el año pasado todavía vi a su papá y platiqué con él, entonces, el joven se quedó callado. Le conté todo lo que me había dicho y me dijo sí es cierto, hasta se lo describí y dijo que si era su padre”.

La señora aún no puede descifrar lo sucedido pero ella sí cree que hay vida después de la muerte y este suceso no le da miedo, al contrario, le gusta platicar para que las personas que han abandonado a sus seres queridos se dé la oportunidad de un día al año visitarlo y recordarlos.

En ese mismo recorrido por el Panteón San Nicolás, había una joven de 29 años de edad, con lentes oscuros limpiando la tumba de su esposo, al platicar su historia hubo un momento que se le rompió la voz y solo dijo: “Tengo que ser fuerte”.

La joven mujer había perdido a su esposo en el mes de marzo, dijo que lo más importante es su familia y platicó lo duro que fue decirles a sus hijos que ya no verían a su padre y que se había ido al cielo con Dios a cuidar de ellos.

Siguiendo el recorrido había dos familias que fueron a sepultar a sus seres queridos, las miradas acaparaban a los visitantes. “¿Cómo es posible que en este día lo hayan sepultado? Qué pena”, se escuchaban susurros.

A lo lejos se escuchaba la canción “Mi Última Caravana” y el llanto desconsolado al ver que este Día de Muertos se despedirán de aquella persona tan especial.

“Así como ves vienen, lloran y los olvidan”. Junto a mi sobrino sepultaron a un bebé, ese día vinieron y ya nunca regresaron, ahí tiene el papelito de que ya es momento de que lo saquen y así cómo van ni el cuerpecito van a reclamar”, dijo una mujer que iba vestida de negro.

POLICÍAS VISITAN A SUS COMPAÑEROS

Elementos de la Policía daban sus rondines pero justamente donde se encontraban sus compañeros se detenían y contemplaban sus tumbas, luego se retiraban sin decir ni una sola palabra. “Así es la vida”, fue lo que salió de los labios de un policía.

El Día de Muertos es considerado por el mexicano como una fiesta a la vida. Este 1 de noviembre sí hubo afluencia pero el día dos la mayoría de las personas no va a trabajar para acudir a templos y panteones.