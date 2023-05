Día de las Madres: las festejan por adelantado en el zoológico

León Gto.- Este domingo, el Zoológico de León anunció entrada completamente gratis a todas las mamás, sin excepción, por lo que miles de familias aprovecharon para celebrar a uno de los pilares de la familia por el 10 de Mayo.

Desde muy temprano en la entrada del Zoológico se encontraban familias completas, cargando desde mesas plegables, frutas, bolillos, duro, salsa y todo lo indispensable para pasar una tarde en convivencia con toda la familia.

La familia Piñón Hernández, llegó antes del mediodía a las instalaciones del Zoo, lugar donde pretendían celebrar a su suegra Serapia García Balandrán y a las mamás de la familia, aprovechando que ellas entran gratis.

"Venimos a comer y ver los animales, ya tenía bien harto que no venía, no se cuantos animales habrá ahorita, ya tenía como 12 años, no por no tener tiempo, si no que ya todos mis hijos trabajan y hoy pudimos, fue el mejor regalo estar con casi toda mi familia, solo me faltaron dos hijos que uno trabajo y otro está con la familia de ella, espero que se la pasen muy bien donde estén", comentó la señora Serapia.

Las primeras mamás que entraron al Zoológico fueron recibidas con una rosa que el personal del mismo parque les regaló a toda mamá como un regalo adelantado por el 10 de Mayo, un detalle que muchas mamás agradecieron y entusiasmadas presumieron.

Por su parte, la familia Ambriz, reunió a 25 integrantes para festejar a todas las mamás, se prepararon llevando todo para realizar unas ricas guacamayas y tostadas, donde a decir de ellos, la última vez que fueron en familia al Zoológico de León fue en el mes de noviembre.

Desde el estado de Hidalgo, la familia Aguilera Hernández decidió pasar este domingo en el Parque Zoológico, donde su plan fue el recorrerlo, conocer cada una de las especies que aquí albergan y posteriormente pasar al Centro Histórico y Plazas comerciales a realizar compras en la ciudad.

"Venimos 13 integrantes de la familia, queremos conocer todo el Zoológico, además está muy padre que no cobrarán la entrada a las mamás, hasta una de mis hijas entró bailando de lo contenta que está", comentó una de las mamás de la familia Aguilera Hernández

"Estoy muy agradecida con todos, por todo lo que nos dan, porque si venimos ahorita es porque ellos nos traen, solitos ya no venimos. Fuimos a San Juan y es muy bonito salir en familia", agregó.

Es de mencionar que este domingo en el parque en punto de las 2:00 de la tarde, se presentó un show de payasos especialmente dirigido a todas las mamás que asistieron a festejar anticipadamente el día de las madres.

La familia Arenas Ramírez, robó la atención de todos en las taquillas del Zoológico tras su llegada, ya que se disponían a realizar un festejo doble: el cumpleaños número cuatro del más joven de la familia y el día de las madres; lo peculiar es que lo hicieron llevando un disfraz del famoso videojuego Mario Bros.

"Venimos a festejar a mi bebé y al mismo tiempo a mi mamá, por el día de las madres, aprovechando el viaje, hoy nos disfrazamos de temática de Mario Bros, porque fuimos a ver la película y a mi hijo le gustó mucho, él quiso ser Bowser, su abuelita le hizo el disfraz, su abuelito una piñata de Mario y yo le hice el pastel, a todos nos llena de nostalgia y recuerdos porque eran juegos que jugábamos de niños y ahora lo compartimos, todo lo hicimos super rápido, casi un día antes", comentó felizmente la mamá del festejado.