Destinan 2.5 millones de pesos para MujerEs Adelante

León, Gto.- Con el antecedente de que en León hay 322 mil “Jefas de familia”, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez presentó el programa MujerEs Adelante donde se destinarán 2.5 millones de pesos que se invertirán en madres de familia de acuerdos sus necesidades.

La presentación del programa se dio frente a 150 colaboradoras de una empresa de calzado y 25 de ellas aprovecharon y se sumaron a la iniciativa que les brindará diferentes servicios municipales como asesorías legales, psicológicas, apoyo con alimentos, vinculación laboral, gestión de vivienda y becas escolares.

De acuerdo a la presidente municipal, quien además hizo un recorrido en la zona para acompañar a una de las beneficiarias de nombre Mili para que dejará a sus hijos en la guardería del DIF, mientras anduvo en campaña se encontró con un número considerable de mujeres que se hacían cargo de su hogar, muchas de ellas trabajaban, aunque otras, como las abuelitas ya no, por lo que requieren de estos servicios.

Con la premisa de otorgar mejores oportunidades para el desarrollo de las mujeres 🙋🏻‍♀️, hoy presentamos la estrategia 🟣 Estímulos para Jefas de Familia #MujerEsAdelante, un esfuerzo en el que también participa la iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial. pic.twitter.com/SZOvCiLkJT — Municipio de León (@municipio_leon) July 5, 2022

“Cada vez me encontraba a más abuelitas que me decían que ellas eran las que tenían que cuidar a los niños en lo que su mamá se iba a trabajar y me encontraba abuelitas de 70, 80 años que ya a veces se les complicaba hasta moverse, pero tenían la responsabilidad de cuidar a sus nietos”, comentó.

👉🏼 En León, tenemos 3️⃣2️⃣2️⃣ mil jefas de familia, por ellas y para ellas es que arrancamos esta estrategia de la mano con la iniciativa privada con la finalidad de otorgar oportunidades de desarrollo para que ellas y sus familias puedan #VivirMejor. 👨‍👩‍👧‍👦 pic.twitter.com/vERdqQNEz1 — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) July 5, 2022

Se trata de un programa que es único en el estado y se logró a través del vínculo del gobierno municipal con la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), el primer organismo empresarial que se sumó a esta estrategia, además del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) se unió para participar y brindarles más oportunidades a las mujeres madres de familia de León.