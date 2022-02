Destaca SAPICA su ciclo de conferencias de moda, tecnología y eCommerce

León. Gto.- En el Salón de la Piel y el Calzado SAPICA #UnPasoAlFuturo detacala participación de la presentación de importantes conferencistas como Elizabeth Salim, Sara Galindo y Alejandro Caballero, quienes hablarán de temas de tecnología, cambios en las reglas del juego en el mundo de la moda, hasta eCommerce, del 8 al 10 de marzo tendrá verificativo en evento en Poliforum León.





Las conferencias enfocadas en los desafíos y problemáticas cuyo conocimiento impulse e inspire a los empresarios y colaboradores de toda la cadena de valor de la industria de la piel, la moda y el calzado.





A través de la conferencia “The future of millionaire business the rage”, Elizabeth Salim introducirá a los asistentes al metaverso, cryptos y NFT's.





La fantasía de experimentar una forma de vida paralela en la que se eligen las habilidades deseadas y el entorno, es tan sólo uno de los miles de atractivos que ofrecen las plataformas virtuales, que sin duda, más que videojuegos son predecesores del metaverso.





Elizabeth es una mujer conocida por su enfoque tecnológico y sustentable abordado con propuestas resolutivas técnicas, comerciales y rentables.





En la actualidad cuenta con una marca independiente, que funge como laboratorio de validación de proyectos disruptivos, apoyan a la especialización del tec hunting y diseño.





Editora y experta en moda

Por su parte, Sara Galindo, es considerada una de las mujeres más influyentes de la industria de la moda en Latinoamérica, impartirá la charla "The new rules for winning in the REAL WORLD of retail/ fashion/ online shopping."





Sara fue editora de la revista ELLE por 14 años y después se independizó creando varias plataformas y marcas, todas ellas con gran éxito al día de hoy, incluyendo su marca personal.





La empresaria, conferencista, escritora y mamá de 2 comentó que todas las mujeres que la escuchan experimentan una enorme transformación.En su caso es una profesional que tiene el don de inspirar y transmitir sus conocimientos de una forma ágil y asertiva, motivando a quienes la escuchan a ser protagonistas y creadores de su éxito.





Hablará del futuro del eCommerce

El líder de la unidad de negocio de Marketplace. Alejandro Caballero Lankenau compartirá sus conocimientos con la ponencia "The Future of eCommerce",





Es ingeniero industrial del ITESM campus Monterrey, Master en Finanzas de EGADE Business School, MBA de la Universidad de Oxford SAID Business School.





De 2000 a 2011 desarrolló su carrera profesional en las industrias de tabaco, vinos y licores, pero luego de la MBA se cambió a la carrera digital.





En 2012 cofundó Stato Infinito, empresa de tecnología que intentó revolucionar el funcionamiento de los centros de datos y 2013 también Dafiti México, el primer destino de moda en México.





En 2016 lideró un bayout gerencial de Dafiti México, lo fusionó con Clickonero y cofundó OSÖM, pero un año más tarde lideró los esfuerzos de transformación digital en El Palacio de Hierro.





“Mientras tanto, me he convertido en un inversionista ángel que ayuda a muchos emprendedores a financiar y orientar sus emprendimientos fomentando el crecimiento motor de México”, concluyó.