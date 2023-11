Desmiente municipio de León realización del concierto de Luis Miguel, “se clausuraría"

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, desmintió la supuesta realización del concierto de Luis Miguel el próximo 5 de diciembre en la ciudad e insistió en que no hay permiso por parte de las autoridades.

“Seguimos en el mismo entendido en lo que se declaró en la rueda de prensa (...) No se cumplieron con las condiciones, no hay permisos otorgados”, dijo.

Referente a la declaración del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gutiérrez Campos comentó que ya está enterado cómo ocurrieron las cosas, además de que aclaró que es un tema municipal de cumplimiento de normativa.

Por su parte, durante su visita a León, el mandatario estatal ya no ahondó en el tema, pese a que en un primer momento había propuesto el Parque Bicentenario para que se realizara el evento.

El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, aseguró que no hay nada que negociar luego de que la prensa le cuestionara esta información, pues no hay propuestas ni trámites sobre la mesa.

“No hay autorización, ¿Negociar qué? Lo que ayer les explicaba es que no hay manera de que en el estadio de Bravos se pueda llevar a cabo, ya lo ha dicho la alcaldesa”, comentó.

Incluso enfatizó que no se puede llevar a cabo un evento sin permiso por los riesgos que implica, además de que descartó la posibilidad de que el cantante se presente en la Velaria de la Feria.

“En el Distrito León MX no hay nada autorizado para que se lleve a cabo. Tendría que ser en otra fecha y el artista tendrá que ver si hay disponibilidad (...) Se clausuraría, no puedes hacer un concierto sin ningún permiso, imagínate lo que implica y el riesgo, no se puede”.

Y del por qué no se puede realizar el 5 de diciembre explicó lo siguiente: “Necesitaríamos ver en qué lugar se va a realizar y segundo porque se tienen que hacer dictámenes de Protección Civil, se tiene que hacer lo pertinente y estamos ya a muy pocos días”.

Ambos funcionarios no cerraron la posibilidad de que Luis Miguel se presente en la ciudad, pero en otra fecha, en otro espacio y bajo nuevas condiciones como se informó desde el martes pasado.