Descartados los 9 casos de coronavirus en Guanajuato

9 guanajuatenses se encuentran descartados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública en coordinación con el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE), al salir negativo a la prueba de covid-19.

Explicó Díaz Martínez, que Guanajuato se encuentra en una etapa de fase uno, esto significa que no hay casos positivos de Covid-19, y todavía no existe una transmisión comunitaria, a diferencia de otras partes del país en donde ya se han confirmado 14 casos positivos y 125 mil casos en todo el planeta.

Sobre la fase uno en la que se encuentra Guanajuato aclaró que al no tener casos ni al tener solo tres en estudio no hay necesidad de suspender clases, ni eventos masivos, o públicos, sin embargo, no así esto puede cambiar en cualquier momento.

Solicitó a la población adoptar medidas muy sencillas como el lavado de manos con jabón las veces que sea necesario, estornudar cubriéndose con la parte interna del antebrazo, evitar tocarse cara, ojos, nariz y boca porque por medio de las gotas de saliva se puede transmitir el virus.

Además, existe la página coronavirus.guanajuato.gob.mx emitida por el Gobierno del Estado en donde se actualiza información al respecto.

Se pide a la población no confiarse ni bajar la guardia y adoptar las medidas de prevención que no cuestan nada, lavado de manos constante y no tocarse la cara.