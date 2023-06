Descarta Aldo Márquez que gritos de “presidente” durante su visita al PAN León sean mensaje para el partido

León, Gto.- El subsecretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Aldo Márquez, descartó que los gritos que “presidente, presidente” que tuvo durante su visita al PAN Municipal de León está semana, tengan un mensaje para el interior del partido.

Explicó que sólo acudió a la presentación de una charla invitado por la presidenta de Acción Nacional en el municipio, Pilar Ortega, por lo que su visita no tenía ninguna “desavenencia” pese al buen recibimiento que tuvo de la militancia.

“Yo tenía ya varias semanas que me habían hecho la invitación para que fuera a dar una charla al comité sobre desarrollo social, por tema de agenda no se había podido concretar y el lunes fue el día que me asignaron la fecha y yo asistí a dar esa charla, no tiene ningún otro mensaje, no fue de otra forma, repito, no hay ninguna desavenencia al interior del partido”, dijo.

Pese a que ha levantado la mano en varias ocasiones para representar la planilla de su partido en el 2024 en busca de la presidencia municipal de León, Aldo Márquez aseguró que aún falta la definición de los tiempos y el género.

Añadió que también es de considerar que la actual presidenta de León, Alejandra Gutiérrez Campos, tendrá la opción de la reelección, por lo que dijo, “son muchas condiciones”.

“Obviamente la alcaldesa Alejandra Gutiérrez a quien le tengo un cariño y aprecio especial, me tocó en su momento cuando contendí como diputado hacer campaña con ella, tendrá también la oportunidad en su momento de la elección consecutiva, si es así que ella lo decide y son momentos es que hay que esperar”, agregó.

Sin embargo, aseguró que para él es un tema halagador el hecho de que lo consideren para representar a la ciudad que lo vio nacer, pero que esperará a los tiempos de su partido.

“Es un tema halagador, yo qué les puedo decir, me han hecho la pregunta sobre si me gustaría o no ser alcalde, ser presidente municipal de León, yo creo que a cualquier persona que ama su ciudad ¿Quién no quisiera tener el honor de poder representarlo? Para mí será un honor trabajar por las leonesas y los leoneses, pero estoy muy consciente de que hay que esperar los tiempos y si la respuesta es sí, claro que me gustaría trabajar y representar a León como alcalde”, añadió.