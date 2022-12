Denuncian viajeros falta de citas para tramitar pasaporte en León

Pese a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México acaba de dar a conocer los nuevos precios para el trámite del pasaporte, algunos leoneses aseguraron que no hay citas en ninguna de las oficinas de la ciudad.

Aseguraron que tras casi tres años de pandemia, las citas para sacar un pasaporte siguen siendo un tema de un mes de espera, cuando antes se tramitaba en unas horas por la mañana en las oficinas de Relaciones Exteriores, incluso quienes renovaban era muy rápido el proceso..

Los nuevos precios aplicarán a partir del primero de enero del 2023, pero pese a que aseguran que llaman no han tenido éxito, pues el retraso continúa para el trámite oficial.

El cambio ha causado controversia entre los usuarios de las redes sociales donde se hizo el anuncio oficial porque en Guanajuato no hay citas y se van a ver en la necesidad de solicitar el servicio de emergencia y el costo es mucho más elevado.

Cabe mencionar que en promedio los pasaportes incrementaron unos 250 pesos, pero los de emergencia unos subieron hasta más de 800 pesos, situación que disgusta a algunos porque al no haber fechas para el trámite van a tener que recurrir al servicio de emergencia y pagar más.

La leonesa Karla López comentó lo siguiente: “La semana del 12 de diciembre más o menos, a partir de ahí estuve marcando todos los días en la mañana y no hay lugar en ninguna de las dos oficinas y ahora ya lo subieron el que yo quería que era el de seis años lo subieron alrededor de 800 pesos. Yo sí esperaba que hubiera un aumento, pero de unos 300 pesos”, comentó.

Por ejemplo el pasaporte de un año de manera normal va a costar 815 pesos, pero si es de emergencia va a subir hasta los 1 mil 055 pesos, pero otros, como el de 3 mil 780 el de emergencia sube a los 4 mil 915 pesos.

No obstante, otras personas como Alejandro Suárez aseguraron que les están cobrando un impuesto de más de 250 pesos cuando muchas de las personas ocupan el pasaporte para trabajar o estudiar, no siempre necesariamente de turistas.

“Además de que cuando llegas a sacar el pasaporte este año te están cobrando un impuesto obligatorio para continuar con el trámite el cual tiene un costo de 250 pesos y al no pagarlo no te dan, no prosigue tu trámite y es un poco injusto porque tú estás pagando ya por tu pasaporte y el pagar por el impuesto por ocupación de piso en el municipio y sí se me hace fuera de las manos de muchos mexicanos”, dijo.

El pasaporte de 3 años va a costar 1 mil 585, pero si es de emergencia sube hasta los 2 mil 060 pesos y el de seis años de 2 mil 155 incrementa a 2 mil 800 con el servicio de emergencia.