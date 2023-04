Denuncian presunto abuso de policías de Celaya

CELAYA, Gto.- Los abusos cometidos por elementos de la Policía Municipal se siguen registrando en el municipio de Celaya; ahora, una familia de la colonia Los Pinos exige justicia y que se tomen cartas en el asunto, luego de que uniformados de la corporación, además de entrar por la fuerza a la vivienda y golpear a los ciudadanos, robaron dinero y aparatos electrónicos, en hechos ocurridos durante la madrugada del miércoles.





➡️Suscríbete a nuestra edición digital





Una madre de familia denunció ante El Sol del Bajío el abuso policial que sufrieron por parte de los elementos de la Policía Municipal, quienes golpearon a sus tres hijos a su hermano y a ella; además de romper con una navaja las sillas de su mesa, tirar ropa, romper cerraduras y robarse una computadora, teléfonos celulares y tarjetas de crédito, para después retirarse del lugar.





Los policías rasgaron las sillas de su comedor. | Foto: El Sol del Bajío





La mujer relató que dos de sus hijos, quienes son menores de edad, le hablaron por teléfono aproximadamente a las 12 de la noche, mientras ella estaba trabajando, para pedirle dinero y comprar leche y cereal.





Su hermano está en cama y sin atención médica. | Foto: El Sol del Bajío





Luego de decirles que tomaran el efectivo, acudieron a una farmacia para comprar lo que necesitaban. Al salir de dicho lugar, elementos de la Policía Municipal, a bordo de una unidad, los detuvieron y les realizaron una inspección de rutina y revisaron el número de serie de la moto, la cual está en regla.





Rompieron vitrinas y sacaron cosas. | Foto: El Sol del Bajío





Posteriormente los dejaron ir y ellos se dirigieron a su casa, ahí se dieron cuenta que los policías los seguían al llegar a su domicilio y, al abrir la puerta, los elementos policiacos los empujaron y entraron a la fuerza a la casa y comenzaron a golpearlos, ahí salió su tío (hermano de la denunciante), a quien también golpearon.









Uno de los hijos, quien ya estaba en casa después de llegar de trabajar, señaló que ingresó a su habitación antes de que todo sucediera, arregló sus cosas y se dispuso a dormir, cuando solo escuchó mucho ruido y vio que sujetos entraron a su cuarto, lo amenazaron con pistola y le pedían dinero.

“Despierto más tarde y veo a tipos armados que entraron a mi casa, ya solo nos tenían a mis dos hermanos y a mí en el piso boca abajo y nos preguntaban por dinero, la verdad no supe por qué, y la verdad solo se llevaron lo que pudieron, pues no teníamos nada. Se llevaron una laptop, equipo de sonido, teléfonos de cada uno de nosotros y las carteras, donde iban las tarjetas de banco”, mencionó uno de los jóvenes.

Añadió que para tenerlos incomunicados cortaron la línea telefónica y el cable del internet, a pesar de estar sometidos lograron ver los rostros de algunos de los uniformados. Al saber lo que sucedía, la señora salió de su trabajo y al llegar a su casa la recibieron a golpes, con los que la dejaron inconsciente por un momento, además que señaló no saber de dónde vinieron los golpes.





Local “Me llevó la policía por traer una pizca de mota y una pipa”

“Sentí que me pegaron no sé con qué, nos pegaron y desconozco por qué me noqueé, entro a la casa y está todo tirado, hablo al 911 y hago el reporte, mandan a una unidad y llegan los mismos que minutos antes entraron, porque mi hijo los reconoció, les dijo tú me pegaste y tú me robaste, pero ellos lo niegan rotundamente”.

Agregó que en esa zona de Los Pinos no es la primera vez que policías ingresan a los domicilios, golpean a las personas y las roban, sin embargo nadie quiere decir nada porque son amenazados de muerte. Ante los golpes que recibió el hermano de la denunciante fue el que estuvo más grave, por lo que tuvieron que llevarlo a un hospital.

Acudieron al Hospital General, donde solo lo revisaron y le sacaron unas radiografías, donde les comentaron que tenía un coágulo de sangre en el riñón y tres fracturas en brazo izquierdo, pero no lo dejaron internado porque al ser ese tipo de agresión no podían dejarlo ahí, y les pidieron que lo llevara a un hospital privado.

“En el hospital no nos dejaron internarlo porque dijeron que si lo dejaban, tendrían que activar el código rojo, y muchas veces corren el riesgo de que entren y los maten ahí dentro, es algo que me da tristeza porque nosotros no tenemos dinero, los policías se llevaron todo, y no tengo para pagar la atención”.

De las tarjetas del banco que se llevaron los policías, los dueños tuvieron que darles su NIP y al reportar se dieron cuenta que ya habían hecho un gasto por aproximadamente 7 mil pesos. Esta situación los tiene temerosos y estresados, ante la injusticia que se supone debe brindar seguridad ahora los están robando.

“Yo hablé al Ejército, a la Guardia Nacional y dijeron que ellos no podían hacer nada, entonces por qué uno es pobre no lo pueden ayudar, yo hago responsable a la Policía Municipal de Celaya de lo que me pueda pasar o a mis hijos, pero no es justo que no quedemos callados ante esta corrupción e injusticia”.

Finalmente hizo un llamado a la autoridad para revisar a sus elementos y de verdad vean por la ciudadanía porque no es posible que los ciudadanos se tengan que cuidar de los policías y no de la gente que comete algún delito, añadió que ya basta de estos atropellos y de que nadie diga nada, pues incluso muchos se han ido de sus casas por esta situación.