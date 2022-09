Denuncian inconsistencias en convocatoria y presentación de plantillas para votación

Efraín Flores Tafolla, médico operativo del Centro de Atención Integral y Servicios Esenciales en Salud (CAISES), Casa Blanca en León Guanajuato, denunció inconsistencias dentro de las presentaciones de las plantillas para la elección de un nuevo líder sindical de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Flores Tafolla, doctor con 28 años como médico operativo, en compañía de Néstor Adrián Rojas del área administrativa, alzaron la voz y dieron a conocer que el pasado 30 de agosto se llevó a cabo la convocatoria para renovar la plantilla sindical, por lo que ellos participaron con la plantilla marrón, sin embargo, las firmas recabadas por parte de su plantilla fueron rechazadas, supuestamente al ser falsificadas.

“Salió la convocatoria el 30 de agosto y nos la hicieron del conocimiento a las 12 del día y el primero de septiembre (dos días después), deberíamos de registrar la planilla, desgraciadamente así son los estatutos, pero bueno, cumplimos con ese procedimiento y al momento de querer registrar nuestra plantilla, nos dicen las personas que venían representando al Comité Nacional que había inconsistencias en las firmas, que había firmas falsas, lo cual, pues no es posible porque estuvimos en este mismo lugar, con gente que vino de todo el Estado compañeros que nos firmaron en forma autógrafa, cada una de las carteras y cada una de las que comisiones que conforman”, comentó Efraín Flores.

Es de mencionar que la Secretaría de Salud en el Estado de Guanajuato tiene 630 unidades entre Hospitales, CAISES, Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS), Laboratorios y Hospitales con Servicios Ampliados de Salud, las cuales están distribuidas en tres secciones sindicales.

Una de ellas corresponde exclusivamente al Hospital de Alta Especialidad, la cual es manejada a nivel federal, una más corresponde al Hospital General de León y la tercera corresponde al resto de las unidades, estas últimas pertenecientes a la sección 37, que actualmente está en contienda para tener nuevo dirigente sindical, en la Secretaría de Salud aquí en el Estado de Guanajuato.

“Somos un promedio de esta sección, sindical de 15 mil trabajadores, 11 mil 200 somos votantes al tener una plaza y el resto son compañeros con algún contrato o que no tienen la base y por lo tanto no pueden emitir su voto; tenemos un estatuto generales que se manejan a nivel nacional, que nos marca cuáles son los lineamientos para que nosotros podamos pertenecer al sindicato y que tengamos nuestro líderes sindicales; y que aquí se han violado en muchas ocasiones”, comentó.

“Ese estatuto nos marca que cada tres años debe salir una convocatoria para poder renovar el sindicato o en su caso se puede reelegir por una segunda ocasión la persona que ya está, aquí nosotros tenemos que desde el 2015 salió la última convocatoria y no había salido hasta el día 30 de agosto pasado, es decir, nuestro actual dirigente José Martín Cano Martínez tiene un promedio de 15 años en forma ininterrumpida al frente, y en los últimos años no ha habido convocatorias”, explicó Efraín Flores Tafolla.

Además señalaron que José Martín Cano Martínez quien es el representante de la planilla verde, lleva por lo menos 33 años de actividad política dentro del sindicato, además que en el año 2015 un caso similar sucedió, al no permitir que una segunda plantilla participará en las votaciones.

“La vez pasada en el 2015 que hubo también la convocatoria y que no se pudo hacer nada por la misma razón, se hicieron gestiones ante las instancias este pertinentes. Ahora lo estamos haciendo igual, ya lo hicimos de hecho y pues estamos esperando los resultados (...) el próximo día 19 son las votaciones, por eso queremos que la gente se entere realmente cuál es la situación, si nosotros tuviéramos un sindicato que realmente, viera por los trabajadores y que fuera el que nosotros estamos eligiendo, pues no tendríamos problema de que dure 10 años siempre y cuando se estuvieran haciendo todo lo que nos marcan las Condiciones Generales de Trabajo, que al momento de dejarlas hacer es el descontento de todos los compañeros en todo el Estado, porque realmente nos afecta en muchas de las situaciones laborales que tenemos en nuestras unidades”, comentó.

El sindicato se conforma de alrededor de 20 Secretarías y seis comisiones, cada secretaría debe tener dos integrantes y las comisiones pueden tener de cuatro a cinco integrantes, y cada uno de ellos deben firmar de forma autógrafa, donde deben dejar su copia de su credencial de elector.

“Entregamos todo al Comité Ejecutivo Nacional que viene a ser el registro y ellos son los que ahora sí que como dicen, ‘a ojo de buen cubero’ dijeron que le faltaba algún punto algún palito y nos dijeron que siete eran falsas (...), nunca una firma va a ser exactamente igual que la otra, lástima que no pudimos tener a todos los compañeros que pudieran demostrar que estuvieran en ese momento porque estamos laborando, estamos en cada una de las unidades, la planilla contraria, pues ella sí tiene a toda su gente porque toda la gente está de líder y toda la gente tiene licencias sindical entonces por lo tanto están allí y ellos pues no tienen problema, nosotros no podemos conseguir los permisos o la gente, por ejemplo que está en Atarjea, Coroneo, Jerécuaro, pues no es tan fácil que venga y aparte no es tan fácil pedir un permiso de un día a otro, porque así fue la convocatoria”, agregó el doctor.

Se necesita un promedio de 70 firmas entre lo que son las carteras y las comisiones que conforman el sindicato.

El día 19 es la elección se colocan alrededor de 119 casillas en todo el Estado y la gente emite su voto, sin embargo, al ser una plantilla única no se necesita más que un voto para poder ganar.