CICEG realiza alianza con Infonavit

León Gto.- La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), realizaron la firma de un convenio en favor de los trabajadores del sector cuero-calzado, como un apoyo para conocer las diferentes alternativas con las que cuentan para poner al corriente sus créditos hipotecarios o realizarlos desde cero.

Alfredo Padilla Villalpando, presidente de la CICEG, mencionó que a la industria zapatera le hace falta aún mano de obra en León, ya que el 57% de los trabajadores están en lo ilegal, es decir que faltan cerca de 4 mil 500 personas que entren de nuevo al empleo formal, mismas que decidieron cambiar a raíz de la pandemia.

Una de las estrategias de la Cámara para invitar a estos trabajadores a buscar la formalidad, es justamente las alianzas en favor de sus trabajadores, tal es el caso con INFONAVIT, quien mediante una capacitación con el personal de capital humano de las diferentes empresas que forman parte de la CICEG, mismos que representan a más de 4 mil trabajadores, presentaron los nuevos esquemas de crédito que se tienen dentro del organismo.

Lo anterior luego que se diera a conocer que la mayoría de los créditos otorgados eran “impagables”, ya que cada año subía el monto, y a su vez esto lo transformaba en una deuda casi imposible de pagar.

El Delegado Regional de Infonavit en el Estado de Guanajuato, Gustavo Pintos Gutiérrez mencionó que normalmente el crédito se encuentra en salarios mínimos y debido a que cada año se ajusta a la alza por la inflación, esto provoca que la deuda se incremente también.

“Hacemos la invitación a todos los trabajadores de la industria del calzado que hayan adquirido su crédito en veces el salario mínimo que puedan acceder al programa denominado responsabilidad compartida el cual tiene por objeto emigrar todos estos créditos, salarios mínimos a pesos. Además de esto las mensualidades y saldos van a permanecer fijos durante todo el plazo del crédito y algo muy relevante es que ya no van a tener estos incrementos anuales derivados del aumento esto ocasionaba, que antes estas deudas se volvían imparables”, mencionó Gustavo Pintos Gutiérrez.

“Con este programa queremos darles esta solución a los trabajadores para que puedan seguir pagando su crédito hipotecario y no se vuelva una deuda impagable, lo que a nivel nacional es tener un impacto de 2.6 millones de personas en Guanajuato; hemos logrado convertir a más de 18 mil créditos, es decir, días de salario mínimo a pesos y queremos tener un alcance superior a los 140 mil acreditados”, agregó el delegado regional.

Durante la capacitación se recalcó que al reconvertirse a pesos, los créditos se vuelven a plazos muertos fijos, es decir, sin ningún incremento, donde además se indicó que para realizar este cambio es necesario hacerlo de manera virtual a través de la página: https://micuenta.infonavit.org.mx/ , plataforma donde a su vez podrán realizar más del 70% de los servicios con los que cuenta INFONAVIT.

“Algo relevante también no hay algunos créditos que no califican los créditos que no califican son los que ya están convertidos. (...) es por ello la gran importancia de invitar el día de hoy a todos los trabajadores de la industria del calzado y en general todos los trabajadores están en Guanajuato que tienen su crédito original a que hagan ya esta reconversión antes de que finalice el año, evidentemente si pasa otro año van a tener estos aumentos y a su vez el aumento de pago”, aseguró Gustavo Pintos.

También, con esta firma de convenio, INFONAVIT colocó dentro de las instalaciones de CICEG un kiosco digital, para que los trabajadores y los visitantes puedan visualizar sus ahorros, aportaciones del patrón, saldos, movimientos de su crédito y citas.

CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES

Por otra parte, el organismo aseguró que este 14 de septiembre en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en el miércoles ciudadano realizado en la explanada principal del Ayuntamiento de León, se realizará una feria de soluciones integrales en León Guanajuato, con el objetivo de acercar sus diferentes opciones de financiamiento y soluciones de pago a las y los derechohabientes, preservando su derecho a una vivienda adecuada.

Las y los asistentes recibirán asesoría sobre las distintas opciones de financiamiento que brinda el Instituto, con lo cual se busca eliminar intermediarios y ofrecer a los trabajadores la información para que puedan elegir la solución que mejor atienda sus necesidades y las de su familia.

Además, se proporcionará información sobre los nuevos productos como Crediterreno, el cual permite adquirir un terreno con servicios para que las y los derechohabientes puedan elegir cómo construir su vivienda.

Algunos de los programas que podrán solicitar las personas son Flexipago, descuentos por liquidación anticipada, Solución a tu Medida, Borrón y Cuenta Nueva, así como Responsabilidad Compartida; este último para que las y los acreditados con financiamientos denominados en Veces Salario Mínimo puedan convertirlos a pesos.