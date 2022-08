Denuncia jesuita 30 homicidios contra sacerdotes en México

Durante una charla por la paz en la velaría del Instituto Lux de León, el padre Javier Ávila, dijo que en México se han registrado al menos 30 asesinatos contra sacerdotes, sin embargo, fueron los últimos dos que fueron asesinados en una comunidad de Chihuahua lo que cimbraron al país y al mundo.

“¿Qué fue lo que pasó? Se prendieron los reflectores sobre la muerte de dos sacerdotes ¿Por qué nada más sobre ellos? Pues el plus que tiene esa muerte nada más sobre miembros de una organización internacional: La Compañía de Jesús y ahí fue donde se prendió y trascendió mundialmente”, dijo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Recordó que cuando los mataron fue un lunes a mediodía y el miércoles a las 4:00 de la mañana se despertó con una llamada por teléfono de Suiza donde le preguntaron que si sabía qué había pasado.

“Es impresionante la manera en cómo corrió a todo el mundo y de ahí ¿Qué pienso yo? Y lo he dicho muchísimo, cuidado, no dejemos los reflectores en Javier y en Joaquín (sacerdotes asesinados) creo que ellos prendieron dos reflectores que tienen que ampliarse mucho más para caer en la cuenta de que hay cientos, miles de muertos como Javier y Joaquín, pero no se les ha hecho absolutamente nada”, agregó.

Local Cierra julio con 40 mil guanajuatenses contagiados de Covid-19

Comentó que hay miles de personas en México que han sido asesinadas y no se les ha dado un seguimiento de justicia a sus casos, los expedientes están guardados y eso no se puede permitir.

El sacerdote dijo que esto fue un gracia para él que le impulsa mucho a la misión, que le hace ver de nueva cuenta a dónde va, pues ha recibido varias amenazas de muerte en Tarahumara y en alguna ocasión le decía a la gente que le funciona hacerlo público inmediatamente para que no lo asesinen.

“Yo les decía en una de las amenazas de muerte, miren, yo creo que estoy dispuesto a dar la vida por ustedes, no sé, porque nunca he sentido un arma cerquita, no sé, en teoría parece que si pudiera estar dispuesto a dar la vida por ustedes, pero no sé, pero eso sí les digo, por algo que valga la pena no por un chisme porque una vez me amenazaron por un chisme”; dijo.