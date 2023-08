Delegación del Bienestar no está inmiscuida en el proceso; Mauricio Hernández a marcelistas

Luego de que el ex canciller Marcelo Ebrard pidiera piso parejo en las elecciones de 2024. Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas del Bienestar en Guanajuato respondió que la Delegación del Bienestar no está inmiscuida en el proceso y que son imparciales.

“Mis respetos, entiendo que son opiniones que se vierten en torno a un proceso interno del movimiento y siempre hay pasiones, hay sentimientos a flor de piel que se respeta su punto de vista”, indicó.

“Por lo que resta a nosotros, somos totalmente imparciales, no estamos involucrados en el proceso, que sepan que de parte, no únicamente de la Secretaría del Bienestar, no únicamente de Delegación de Programas, sino de todo el Gobierno de México tenemos muy clara la instrucción y convicción de que ese proceso sea en el que el pueblo participe de manera libre”, manifestó.

Tanto el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores como el comité ciudadano que lo apoya en Guanajuato, han denunciado acarreo masivo y gastos excesivos en las giras, así como promoción, difusión de la imagen de a la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y denunciaron que dichos apoyos operan desde dependencias como la Secretaría del Bienestar.

Hernández Núñez indicó que la Delegación del Bienestar es imparcial y que tienen clara la instrucción de que el proceso sea para la población libre, por lo que no coincide con los señalamientos de Ebrard de que usan a los Siervos de la secretaría.

“Nosotros no participamos, no hay indicación de participar en ello, por el contrario existe la instrucción de abstenerse y hemos cumplido con ello, respetamos los puntos de vista, no coincidimos, no los compartimos, no son ciertos, pero sabemos bien que tiene que ver con este proceso político, es algo hasta cierto punto natural en un proceso que surjan este tipo de señalamientos”, aseguró.

En cuanto a las acusaciones de que los programas de Bienestar son usados a favor de llevar gente a los mitin, el delegado también lo negó y dijo que los derechohabiente serían los primeros en denunciar este hecho, e hizo hincapié que las becas y pensiones son meramente universales y no hay manera de intervenir, puesto que cada persona recibe los apoyos a través de la tarjeta Bienestar.

“No es verdad, los propios derechohabientes serían los primeros en denunciar una cosa así, no existe una sola denuncia de un derechohabiente, porque se tiene la gran ventaja porque los programas son universales y no hay manera de que nadie intermedie en el derechos de la gente de tener acceso a su pensión o beca, por lo tanto se desestima esos comentarios, no se sostienen a la luz de los hechos, no hay una sola denuncia, si la llegase a haber se va atender, no vamos a fomentar ningún tipo de impunidad”, concluyó.