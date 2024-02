Deja de ejercer gobierno de Guanajuato 14MMDP

Guanajuato, Gto. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato, informó que el gobierno del estado no ejerció más de 14 mil millones de pesos en 2023, teniendo a libre disposición dichos recursos para este año.

Fotos/Miguel Ángel Martínez

En rueda de prensa, el coordinador de la bancada, David Martínez Mendizábal, lamentó que no se usaran esos recursos, pues parte ellos estaban destinados para apoyos a los guanajuatenses, así como a rubros de seguridad y educación.

Tan solo la secretaría de Seguridad Pública del estado no ejerció mil 745 millones de pesos, que provienen de las partidas de Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública, Policía Urbana Estatal, Policía Estatal de Caminos, Policía Rural Estatal, Equipamiento a Centros Estatales de Readaptación Social y la partida presupuestal de Aduana Inteligente para Centros de Readaptación Social.

Al respecto el diputado expresó que estos subejercicios en seguridad demuestran que el problema no es la falta de coordinación con la federación y que no hay dinero, sino que no hay una real estrategia de seguridad para el estado.

“Se demuestra que no es verdad que la ausencia de colaboración de la federación sea la causante de inseguridad en Guanajuato, porque ese dinero se podría destinar a fortalecer los sistemas de protección a la ciudadanía, fortalecer a las policías, tener más armamento, mejorar sus condiciones (...) ha fracasado la estrategia de seguridad y no es la falta de recursos la causa principal para estos problemas”.

Además, también cuestionó que los subejercicios únicamente sean del recurso estatal, que es el 15 por ciento del total que anualmente gasta el Poder Ejecutivo, mientras que el 85 por ciento proveniente del estado si se haya usado íntegramente.

“Al gobierno le sigue sobrando el dinero, hay un subejercicio y parte de este es de libre disposición; estamos en año electoral, así que nos preguntamos por qué sobra tanto dinero y es de sospechar, a estas alturas y necesidades, que se puede usar para fines electorales”.

Por su parte la diputada Hades Aguilar dijo que es alarmante la cantidad de recurso no ejercido, pues en ningún otro año anterior habían sobrado 14 mil millones de pesos, dinero que no se utilizó para atender las necesidades de los guanajuatenses.

“Es mucha la preocupación que como grupo parlamentario sentimos por la cantidad de dinero, lo van a utilizar este año en lo que quiera y estaba destinado para beneficio de la ciudadanía (...) para eso están haciendo su bolsa, para las campañas”, añadió.

También, la diputada Irma Leticia González Sánchez, habló sobre los bajos salarios que se perciben en el estado de Guanajuato y recalcó que es una muestra de que no sirve estar en el quinto lugar sobre la economía del país, si no se le está pagando bien a los guanajuatenses, pues el salario mínimo en la entidad ronda los siete mil 370 pesos, mientras que en otros estados supera los 10 mil pesos.