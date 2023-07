Defraudados de casas remates buscan justicia

El pasado 9 de marzo, 15 leoneses denunciaron un megafraude de casas remates, los inmuebles estaban publicados en Marketplace en Facebook.

Con la ilusión de adquirir un patrimonio, llegaron al despacho Punto Legal Abogados las víctimas, lugar donde fueron atendidos por asesores y por el mismo representante Édgar quienes los convenció de apartar desde el 30 hasta el 50 por ciento del valor del inmueble ya que era una compra de cesión de derechos y había más personas interesadas, está se entregaría a más tardar en siete meses.

La señora Lupita platicó a Organización Editorial Mexicana que la casa que “compró” en Punto Legal se la dieron en 250 mil pesos, la cual estaba en muy buenas condiciones y la ubicación era lo que más la volvía atractiva pues se encontraba sobre el bulevar Hilario Medina.

Para poder hacerse de su patrimonio, vendió la casa que su mamá le heredó pues sólo buscaba una zona más comercial y con más conectividad.

“Yo fui una de las personas que me defraudó Édgar, fui a sus oficinas en marzo del año pasado ahí hice mi contrato y me explicaron que en siete meses me iban a entregar mi casa, pasaron los días y no me entregaban mi casa y me di cuenta que por otras personas que era un fraude entonces fui a la Fiscalía para hacer mi denuncia el 25 de marzo de este año”, comentó.

Lupita declaró que al pasar el tiempo y la casa no le fue entregada, fue cuando supo que era un fraude y fue así que puso su denuncia ante la FGE con la esperanza de que le regresen su dinero.

Actualmente vive con su hermana y no trabaja porque tiene que acudir constantemente a declarar y a realizar la manifestaciones para que Édgar N, le regrese su dinero. Debido a este fraude la salud de Lupita ha sido afectada por estrés, falta de sueño y dolores excesivos de cabeza y en otras zonas del cuerpo, por el apoyo que su hermana le ha brindado no ha caído en crisis existencial.

“Yo confié en esa persona (Édgar), él me prometió mi casa y no cumplió, lo único que quiero es que me regrese el dinero”, manifestó.

En cambio, Blanca Estela Ramírez platicó que por medio de Marketplace se dio cuenta de los remates bancarios y al estar atravesando por una crisis económica causada por la pandemia, ella y su esposo decidieron adquirir el inmueble ya que estaba ubicado sobre un bulevar y así podrían un negocio para salir adelante.

“A mí me atendió la asesora Mónica N, y fui a las oficinas de Punto Legal ubicadas en Juan alonso de Torres, me dijo que por ser un remate tenía que dejar un 30 por ciento, nosotros dejamos un apartado de 70 mil pesos, los últimos ahorros de nuestros fondos, pero además pedimos un préstamo para ajustar los 270 mil pesos”, indicó.

La compra de la casa la hizo en el 2021 y fue a firmar a una Notaría de la ciudad, pero las recibió una mujer de nombre Carolina quien después se dio cuenta que era trabajadora de Édgar N.

Como el inmueble no fue entregado pidieron una cita con el Édgar pero esta cita fue en las oficinas de la colonia Alameda en el cual el representante de Punto Legal se comprometió entregar la casa y de no ser así entregar el dinero más un 10 por ciento por los gastos generados a las familias.

Sin embargo, ellos acudían a juntas y a firmar papeles hasta que un día al Registro de la Propiedad donde les informaron que los papeles eran falsos y los folios estaban alterados fue así que procedieron a las denuncias.

Asimismo, Ubaldo Magallanes adquirió dos servicios de litigio para hacerse de dos propiedades una para su esposa y otra para su hija con un total de 410 mil pesos. Además puso una demanda en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) con el Expediente PFC,GTO,B,3/002348-2021 en contra de Edgar Francisco porque fue directamente con él el trató y a quién le entregó personalmente el dinero.

Cada vez van saliendo más víctimas de fraude por lo que piden a la Fiscalía el apoyo para que Édgar N, no salga de la cárcel hasta que pague el cien por ciento de su dinero.