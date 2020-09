"De qué va a venir la gente, va a venir", dicen habitantes aledaños al metropolitano

León, Guanajuato.- Para los vecinos del Parque Metropolitano, este 2020 como año, coronó en mala la percepción, no solo por la realización del Festival Internacional del Globo (FIG) de manera virtual.

😃 El color 🎨 y la aventura siempre nos une 🤝

Conéctate 🌎, Festival Internacional del Globo en Directo del 13 al 16 de Nov.

‼️Esto es #ActitudFIG‼️ pic.twitter.com/TTZmFvHuge — Festival Internacional del Globo León, Mx. (@FIGLeon) September 7, 2020

Los mares de gente y carros buscando un lugar para disfrutar de este espectáculo de cuatro días, ya no serán los mismos de cada “Buen Fin”, mediados de noviembre y a nada de las fiestas decembrinas.

“... al menos lo vamos a disfrutar sin menos gente, no se acababa las personas, por todos lados no se puede ni caminar entre las calles, si vivías aquí o rentas tu casa, o te encerrabas por decisión al menos tres días con despensa llena para aguantar”, platicó María vecina de Paseo de la Presa.

Ver esta publicación en Instagram Este no es un adiós, sino un hasta pronto @figleon. 🎈😍👌👏😢 📷: Francisco Carmona #FIG2019 #FIGdiferente #FelizLunes #globos Da clic aquí ➡️ www.elsoldeleon.com.mx Una publicación compartida de El Sol de León (@elsoldeleon) el 18 Nov, 2019 a las 6:18 PST

Vecinos platican entre las calles casi 24 horas después de conocer la noticia de cómo se llevará a cabo este festival, algunos desconocen la noticia, otros saben lo malo que será para los que aprovechaban la oportunidad.

Ver esta publicación en Instagram La 'Gallina Pintadita' despidiéndose😢 de las personas que asistieron al último día de #FIG2019.🎈 📷: Francisco Carmona #FIGdiferente @figleon Da clic aquí ➡️ www.elsoldeleon.com.mx Una publicación compartida de El Sol de León (@elsoldeleon) el 18 Nov, 2019 a las 5:23 PST

Un grupo de niños juega sobre la calle y al preguntar cuál es su sentir de no poder disfrutar todo lo que es el Festival Internacional del Globo, hablan de que ya no habrá “Candys”, dulces que los pilotos aventaban cuando llegaban al parque porque creen que el festival no se hará.

Pero como culpar la inocencia de la infancia, tranquilos, que si creías no se desarrollaría este masivo evento con 100 globos aerostáticos, lo único que cambia es que no habrá acceso al Metropolitano para el público en general, solo 350 personas para operar el evento en el aeródromo.

Ver esta publicación en Instagram #FelizDomingo de @figleon 😍 en el @parkmetroleon. 📷: Gerardo_mfoto #FIG2019🎈🎈🎈 #FIGDiferente #globos #espectáculo Da clic aquí ➡️ www.elsoldeleon.com.mx Una publicación compartida de El Sol de León (@elsoldeleon) el 17 Nov, 2019 a las 9:49 PST

Hasta el momento se desconoce la dinámica de las autoridades correspondientes para las inmediaciones de la presa y zonas aledañas donde se puede disfrutar de los despegues y noches mágicas.

“De qué va a venir la gente va a venir, por qué así es la gente; se traerán cubrebocas y manejaran hasta donde les permitan para ver el despegue de los globos y sacar fotos y pasar un rato, pero claro no será lo mismo que los años pasados, donde llega un punto que no se pueden moverse las personas y carros que asisten”, platicó un vecino mientras esperaba su ruta.

Este año tan atípico a cualquiera conocido en la era moderna, no será el mismo para el Festival Internacional del Globo que en una medida por prevenir y evitar mayores contagios, decidió traerlo en formato remoto y disfrutable por redes sociales y canal del estado de Guanajuato.