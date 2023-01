Dan sepultura en León a 13 de las víctimas del accidente de Nayarit

León Gto.- La tarde de este martes fueron enterrados 13 cuerpos de las víctimas mortales del accidente en la autopista Jala-Compostela, donde 16 leoneses perdieron la vida luego que el autobús donde viajaban cayera a un barranco.

Desde las 11:30 de la mañana, en el templo de San Martín de Porres se llevó a cabo una misa de cuerpo presente donde los familiares, amigos y vecinos de la familia Belmonte se despidieron de al menos ocho personas.

Fue el padre Miguel Landín quien llevó a cabo la misa en la que el dolor de perder a varios integrantes de la familia fue inconsolable, incluso dos de los heridos fueron llevados por paramédicos de Protección Civil a bordo de ambulancias para que se pudieran despedir de sus familiares.

Cerca de las 12:30 de la tarde, las carrozas comenzaron a transportar los restos de los fallecidos, donde la caravana fúnebre llamó la atención de los conductores, quienes sabían que se trataba de los familiares fallecidos en el accidente en Compostela.

A bordo de más de seis camiones de transporte, llegaron a las inmediaciones del Panteón San Nicolás los familiares y amigos de los fallecidos, donde en punto de la una de la tarde se realizó una misa más para despedir a quienes perdieron la vida en el fatal accidente que marcó a la ciudad de León.

David Hernández Mares, Juan Antonio Núñez Ortiz, Fátima Goretti Hernández Belmonte, Lesly Samantha Serna Arenas, Graciela Romo Torres, José de la Luz Belmonte Vera, Juan Alonso Belmonte Guerrero, Margarita Belmonte Vera, Ma. de Jesús Belmonte Vera, fueron a quienes se les ofreció una misa más en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en San Juan de Dios.

La parroquia se llenó en su totalidad, tanto que mucha gente quedó a las afueras de la misma, algo que demostró lo querida que era la familia, los rostros de tristeza no se podían ocultar, el dolor no solo de la familia Belmonte si no de una colonia y de toda la ciudad.

Al mismo tiempo que se realizaba una última misa de cuerpo presente en la parroquia, a unos cuantos metros al interior del Panteón San Nicolás, llegó una carroza más, la cual transportaba el cuerpo del pequeño Liam Zaid Núñez Muños, seguido de varios jóvenes a bordo de motocicletas, que portaban playeras blancas con la imagen el pequeño.

El panteón se pintó de blanco donde globos y vestimentas de este color predominaron, esto mientras la pequeña caja que contenía los restos de Liam Zaid eran bajados por sus seres queridos y llevados donde iba a descansar, una gran fotografía de Liam donde se observaba feliz era cargada por la familia.

Con canciones, entre llantos y un gran dolor sus familiares y amigos se despidieron del pequeño, no sin antes soltar al cielo cientos de globos blancos mientras se escuchaban plegarias y un “Vuela alto bebé”.

Liam Zaid Nuñez Muños fue colocado en una de las gavetas más altas, pero antes de ser subido uno de sus familiares colocó al interior de la pequeña caja blanca un osito de peluche, que acompañará al pequeño durante su nuevo camino.

Flores, coronas y regalos fueron colocados cerca donde quedarían los restos de los fallecidos en el percance vehicular, incluso la empresa “Flexi” llevó una corona donde ofrecían las condolencias a la familia Belmonte tras la pérdida de varios integrantes.

Cerca de las 14:00 horas las campanas resonaron como una forma de despedir a las víctimas del fatal accidente, entre llantos fueron llevados al panteón, entre las calles los ataúdes eran acompañados de sus familiares, sin embargo al llegar a la prolongación Hernández Álvarez, esta no fue cerrada y por unos instantes el cortejo fúnebre tuvo que ser interrumpido para que los automovilistas pasaran.

Una vez que ingresaron al camposanto fueron dispersados, los familiares y amigos tuvieron que despedirse de sus familiares más amados por separado, el dolor inundó todo el lugar, incluso gente ajena que visitaba a sus difuntos compartió el sentimiento de pérdida con la familia Belmonte.

“Son los que murieron en el camión, los que regresaban de la playa, qué gran pérdida de la familia, son muchas cajas, hasta niños llegaron”, se escuchaba entre las pláticas dentro del panteón.

Con canciones, llantos y porras, despidieron a los fallecidos de los Belmonte Vera, así como a sus amigos y otros familiares que los acompañaron a la playa y de regreso perdieron la vida.

“Chonita nos dejaste, ahora que vamos a hacer sin ti, nos dejaste Chonita, dime que vamos a hacer ahora”, “Quiero a mi abuelita Chonita de vuelta”, se escuchaba entre llantos y gritos mientras sus familiares se despedían.

Es de mencionar que hubo familiares que necesitaron atención inmediata, debido a que comenzaron a sentirse mal, donde al menos 10 médicos que pertenecían a la dirección de Salud Municipal atendieron a quienes lo requirieron.

Al mismo tiempo que 10 personas fueron enterradas en el Panteón San Nicolás, pudo saberse que Raúl Belmonte Vera y su esposa Guillermina López Guel fueron llevados al panteón Jardines del Tiempo II ubicado en bulevar Delta, mientras que en el panteón Municipal Norte ubicado en las Trojes fue llevado José de la Cruz Belmonte Vera.