Dan refugio en otro país a persona no binaria tras ser atacada por sus vecinos en León

León, Guanajuato.-A falta de la respuesta de las autoridades mexicanas y la violencia física y psicológica que padeció Pepper Espin, una persona identificada como no binarie, de nombre de pila José Antonio Espinosa Arroyo, por parte de sus vecinos del fraccionamiento Quinta los Naranjos de León, en septiembre del 2021, un país le ofreció refugio, sin embargo, su familia que vive en la ciudad zapatera aún sigue sufriendo ataques y está amenazada de muerte.

El hecho se registró en septiembre del 2021 cuando un grupo de personas encabezado por una mujer, según cuenta la versión de la víctima, acudieron hasta su domicilio para golpearlo sin piedad, sin embargo, el problema comenzó desde antes cuando Pepper, recién llegado de la Ciudad de México regresó con su familia porque se le terminó el trabajo como actor por la pandemia.

En ese momento decidió impartir clases a sus vecinos del fraccionamiento privado, pero una de sus vecinas fue intolerante ante su forma de vestir ya que en ocasiones usaba faldas o se pintaba las uñas y argumentó que Pepper quería cambiar la identidad sexual de los niños y niñas.

La situación cada vez subía más de todo, amenazas de muerte y discriminación fueron una constante hasta que ese sábado acudieron a su casa para golpearlo, le dijeron que “le iba a dar en su madre por jo…”.

“Llega la mujer que propició todo, empieza a golpear la puerta y a quererla prácticamente tumbar a golpes, abro yo la puerta y en ese momento me prensa la mujer, se me deja ir, de alguna manera me empieza a lastimar, se meten a mi casa, intentan a toda costa forcejear pasa sacarme de la casa”, no lo lograron y una vecina se comunicó con sus papás, quienes llegaron, pero también fueron agredidos a golpes.

Tras no haber avances en el proceso y debido a que medios nacionales e internacionales tomaron el caso para difundirlo, el gobierno de otro país lo contactó para brindarle refugio.

“Me ofrecieron asilo político, bueno, refugio, me contactaron, me mandaron avión y ahora estoy viviendo una calidad de vida impresionante, cosas bonitas porque al menos en este momento estoy segure, más sin embargo mi familia ha estado sufriendo ataques horribles”, dijo.

El caso sigue en análisis en México y en las instancias de Guanajuato, aunque le han argumentado que no presentó pruebas y un sinfín de irregularidades, cuando Pepper tiene todo perfectamente documentado, dice que se siente como si su propia familia le hubiera rechazado, pero se siente acogide porque el gobierno de otro país que le abrió sus puertas cambio de renunciar a su nacionalidad mexicana.