Mes del Orgullo: Reaccionan a post de Legionario de Cristo

León, Guanajuato.- En el marco del Mes del Orgullo, cuando las comunidades LGBTQ+ del mundo se unen para celebrar la libertad de ser ellas mismas, las posturas y opiniones generan salen a relucir.

Y en ese misma línea donde las redes sociales “facilitan” la libertad de opinar sobre cualquier tema, el sacerdote de la Legión de Cristo, que en redes sociales se hace llamar Priest with sign, provocó las reacciones de cientos de personas ante un post que generó controversia.

La imagen y la frase fue compartida en Facebook e Instagram, esta última donde tiene el mayor número de seguidores, con 15 mil 800.

En su descripción, se presenta como bloguero y el amor de Dios plasmado en letreros con un poco de humor. Son justamente, estos carteles con una frase, los elementos principales de las imágenes que comparte en sus publicaciones.

¿Por qué causó reacciones su última fotografía?

En su última publicación, realizada el 12 de junio, el sacerdote sostiene en la imagen un letrero con la frase “AMOR es AMOR y allí no hay orgullo”.

También en la imagen, el padre está acompañado de ocho parejas conformadas por hombre-mujer, algunos abrazados, otros mirándose a los ojos o dándose un beso en mejilla o los labios.

Además, el post de la publicación dice: “El amor es amor y allí no hay orgullo. Feliz mes de Junio, mes del Sagrado Corazón. Modelo de humildad #loveislove #junio #amor #orgullo”.

Hasta el cierre de esta edición, la publicación tenía más de 3 mil 700 “Me gusta” y más de 2 mil 300 comentarios, la mayoría de estos en contra de la postura del sacerdote.

“Wey esto es homofobia y una burla para la comunidad LGBT...neta”, compartió una usuaria.

“Un legionario diciendo esto??? WTF!!!Hay que escarbarle poquito a la historia, para saber que la mayoría de los sacerdotes pederastas y homosexuales vienen de esta congregación! No sea mañoso padrecito, revise su interior! Ya le están sacando cositas y si rascamos pueden salir más. EL EJEMPLO ARRASTRA…EL ODIO NO!”, fue otro de los comentarios.

Gran parte de las reacciones fueron en contra del discurso del bloguero y cuestionando sobe el caso de Marcial Maciel, sacerdote mexicano y fundador de la asociación seglar Regnum Christi de la congregación católica dela Legión de Cristo.

Fue acusado formalmente de cometer abusos sexuales por varios miembros de la congregación y estudiantes de los establecimientos de los legionarios a partir de 1997. En 2006, la Santa Sede, indicó el retiro de Maciel del ministerio sacerdotal.

“Siendo león, el chiste se cuenta solo”, “El Sagrado Corazón es mucho más que fotos trendinciosas”, “Solo acuérdense que el amor con menores de edad no es amor porque luego EN LA IGLESIA SE LES OLVIDA #IglesiaPedofila”, fueron otros de los comentarios.

“Si Dios me hizo a su imagen y semejanza como dice la Biblia, entonces Dios es Gay!!! Y amo #soporten”, “Qué valiente padre, demostrando su ignorancia sin miedo! Como me acuerdo cuando lo corrieron del Irlandéz de Nuevo Laredo”.

La imagen también fue compartida en Facebook y también algunos usuarios defendieron su postura.

“Padre, lo quiero etiquetar en una publicación que hice en mi página, pero no me sale su arroba, no sabía a quien pertenecía tan genial foto. Gracias por tan bonito y verdadero mensaje DIOS lo bendiga”, fue una de las reacciones a favor del post.