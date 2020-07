Dan ocho espacios a 52 boleros

León, Gto.- Después de permanecer poco más de dos meses sin actividad, los asesores de calzado de León, temen que las ubicaciones asignadas por el municipio para laborar no les redunde en mayores ingresos como cuando estaban en el jardín principal, estamos con deudas a consecuencia de la pandemia y el cierre de actividades recreativas y comerciales en el Centro Histórico, comentaron.

En esta ciudad se encuentran al menos 52 asesores de calzado, organizados en dos agrupaciones Francisco I Madero y Felipe Carrillo Puerto, la mayor parte de ellos se trata de personas mayores de edad que durante más de dos décadas se han dedicado a esta actividad, comentan.

El panorama es muy complicado

Para Martín Durán Ibarra, uno de los lustradores de calzado de la ciudad, el panorama se muestra muy complicado y difícil, desde antes de la pandemia muchas personas ya habían dejado de usar el tradicional calzado de piel para adoptar aquellos hechos de sintéticos, ya eran pocos quienes acudían "a darse bola" como tradicionalmente se dice.

Al parar desde el mes de marzo tuvimos apoyos del municipio tres mil mensuales, que se entregaban $1,500 pesos una quincena y el resto la otra pero eran insuficientes, ahora al regresar nos vamos a turnar cuatro lugares 26 personas por agrupación y hasta que todos hayan trabajado dos días, nos vuelve a tocar.

Temo que no la hagamos

Saúl Martínez es boleador igual que cuatro de sus hermanos quienes toda la vida se han desempeñado en esta actividad qué aprendieron de su padre, como lo hicieron otros más.

El mayor temor de Saúl es no dar los suficientes servicios para poder enfrentar sus gastos como son la renta, luz, agua, sin contar el alimento; el lugar que nos asignaron no se presta para que la gente acuda a nosotros para asearse el calzado, quienes andan en la zona es porque vienen a algo en específico y no de recreación como ocurre en el centro histórico en donde estábamos.

Son sólo ocho espacios pero somos 52 trabajadores, la mayor parte somos personas adultas mayores que no contamos con otro ingreso y forma de vida, "necesitamos más apoyos, ya somos viejos y poco es lo que podemos hacer".

Desde la semana iniciamos a laborar aquí "esperamos que este artículo se convierta en un llamado a quienes tengan la posibilidad de acudir a nosotros para tener los necesario para llevar alimento a nuestras casas", dijo Saúl Martínez.