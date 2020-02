Cuestiona Diego Sinhue credibilidad de OCL

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que no acudirá a ninguna reunión con el Observatorio Ciudadano de León (OCL), pues dijo que la calidad de la información que presentan es dudosa, además de que desde su creación estuvo ligada a Ricardo Sheffield Padilla, hoy titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

“Yo del observatorio tengo muchas dudas de la calidad de la información que generan, yo no me voy a presentar con el observatorio de León, lo digo claro y fuerte, si gustan les mando a un asesor de la Secretaría de Gobierno para que los atienda, pero ya tengo muchas mesas de seguridad con las que me estoy reuniendo y con las que hemos estado avanzando.

“Pareciera que ahí lo que les interesa es el show político, al cual no me voy a prestar. De entrada se los digo: no voy a ir con el OCL y es lo único que voy a declarar de ese organismo, en las siguientes semanas, meses o años”, dijo el gobernador de Guanajuato en entrevista.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que él mismo ha revisado la información generada “y deja mucho que desear en una investigación, pareciera que lo que más les importa es el protagonismo y lucirse ahí, que presentar información verdadera”.

Además, señaló que desde su nacimiento el OCL estuvo viciado, por lo cual le resta credibilidad.

Desde el origen, ese OCL está viciado por un posible tema de corrupción en la administración de Ricardo Sheffield y luego con Bárbara Botello se le dio continuidad

El Observatorio Ciudadano de León había exhortado tanto al gobierno del estado como al gobierno de León a participar en las mesas de trabajo semanales para presentar informes de seguridad, pero a decir de la presidenta de este organismo, Rocío Naveja Oliva, sus peticiones fueron ignoradas, por lo que ahora había invitado al Gobierno Federal a dichas reuniones.