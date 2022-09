“Coronan” a Reyna antes de darle sepultura; la joven de 18 años que falleció en el accidente de la León-Silao [VIDEO]

León, Gto.- Antes de darle cristiana sepultura, los familiares más allegados de Reyna Cecilia Ponce Balandrán, la joven de 18 años que murió en el accidente carretero del viernes cuando iban a trabajar en un camión de transporte de personal, la coronaron como símbolo de pureza. Era la hija menor de tres hermanos y estaba soltera.

Reyna acababa de terminar la preparatoria, luego de ayudar a los quehaceres domésticos en su casa por un tiempo, hace dos meses decidió meterse a trabajar a una empresa productora de leche.

La mañana del viernes falleció junto con otras seis personas y otros 12 resultaron lesionados luego de que la unidad en la que viajaban chocó con un tráiler a escasos metros de llegar a su lugar de trabajo.

Su hermano, Jorge Ponce Balandrán, de 23 años, quien concedió una entrevista a El Sol de León, la recuerda como "La Cenicienta", ya que tenía un profundo amor por la vida y los animales.

“Mi hermana era una persona muy alegre, esa niña has de cuenta 'La Cenicienta' porque se encontraba pájaros en la calle y los llegó a criar, le gustaban los animales, siempre tuvo gatos desde siempre”, comentó.

Reyna no salía, era conocedora del ánime, de la lectura en la computadora dentro de su habitación y fiel compañera de su gatito que adoptó de la calle, mismo que, además de su familia, resintió la muerte de la jovencita.

“Era una niña que no salía, no tomaban, de vez en cuando iba con una amiga al cine, pero no salía, era muy tranquila la niña, tenía un gato, le gustaba mucho el ánime, ella en su cuarto, leyendo en la computadora y con su gato que se llama Maqui, anoche estaba llorando como aullando mucho, cuando ella llegaba del trabajo el gatito empezaba a aullar, lo encontramos tirado en la calle prácticamente bebé”, agregó el hermano.

La situación para Jorge ha sido complicada porque fue quien se enteró de la muerte de su hermana menor a través de las redes sociales, ese día la noticia se empezó a hacer viral y fue en unas de esas imágenes donde a través de su teléfono reconoció a Reyna.

“El primero que se enteró fui yo, tengo amigos en los Bomberos y empecé a mandar mensajes a investigar, sospeché porque me avisó mi hermana, me despertó y me dijo ‘oye hubo un accidente al parecer de la Leche León’ yo no reaccionaba todavía bien, no me quise sugestionar, empecé a hablar a quien conocía, lo confirmé, también en redes sociales, subieron muchas fotos antes, muchos videos y la reconocí por su ropa y la reconocí hasta que me mandaron otras fotos vi que era ella”, comentó.

Posteriormente les confirmó la noticia a sus papás, quienes ya la buscaban desesperados en la empresa y en el lugar de los hechos. Reyna a su corta vida ya descansa en paz, coronada y recordada por su amor hacia los animales, pero sobre todo a la vida y sus ganas de seguir.