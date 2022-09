Recuerdan a Christian como un joven alegre

Silao, Gto.- Christian Armando Godínez Mandujano tenía solo 23 años de edad, con sus sueños por independizarse y tener su propia casa, mejorar laboralmente y siempre superarse, así lo describe su padre Manuel Godínez, quien aún no puede creer que vivirán sin la alegría de su hijo.

“El último día que lo vi fue el jueves por la mañana ya un poco tarde, tuvimos una plática como yo también trabajo aquí en el Puerto Interior pero de noche, cuando llegué me lo encontré en la calle y le dije: 'ya me voy hijo, ¿de dónde vienes?', él me contestó que estaba en la esquina escuchando música como siempre lo hacía, me dijo que se iba a acostar porque al día siguiente iba a madrugar para irse a trabajar, fue todo y ya al siguiente día me avisaron la misma gente de aquí”, comentó Manuel.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Sus familiares aseguran que él era quien alegraba la casa, era un joven bullicioso y era una parte importante del sustento de la familia, recuerdan con nostalgia su amor por la música de banda y norteño, la cual ponía a todo volumen.

“Yo estaba trabajando de noche, al bajarme del transporte pues ya estaban esperando para decirme que habían tenido un accidente en la combi en la que iba mi hijo, me dijeron: no te asustes pero tu muchacho salió disparado luego, luego”, relató con una mirada de tristeza Manuel.

Policiaca Capturan a presunto homicida de taxista

“Yo no les creía, tenía esperanza todavía que se encontrara con vida, ya ni llegué a mi casa, solo dejé mis cosas y me salí con mi esposa a ver quien nos llevaba, llegamos y todavía estaba la escena, pero fue muy triste porque no nos dejaron ni arrimar; una persona que nos paró nos dijo que no podía darnos información, pero que nos fuéramos a buscar a nuestro hijo a los hospitales”, agregó.

Manuel recuerda que todo el día se la pasó en León buscando a su hijo Christian con la esperanza de encontrarlo dentro de un hospital, fueron después a Silao también a buscar allá en clínicas y hospitales, sin embargo, la información era nula.

“Como a las cuatro de la tarde me habla una persona de la empresa (para la que Christian laboraba), que me estaba buscando, él me trasladó a prevención, nos dijo a mi y mi esposa que allá nos iban a dar más información, luego me enseñaron una foto irreconocible, preguntaron sobre qué ropa traía puesta, pero como se preparaba en la madrugada yo no sabía lo que llevaba puesto”.

Al ser irreconocible, los Agentes del Ministerio Público realizaron una prueba de ADN y con una segunda imagen, los padres de Christian pudieron reconocerlo entre las víctimas mortales, todo a causa de una sudadera blanca que días antes había usado.

“Estuvimos ahí en los papeleos que hicimos en lo que nos arreglamos, nos fuimos a la funeraria, lo que sí nos quedaron mal los de la Fiscalía fue de que ya habíamos quedado de que nos iban a llevar y nos iban a traer y no nos cumplieron, nos dejaron en la entrada del puerto a las 4:30 de la mañana y ya de ahí venimos caminando”, relató el padre del fallecido.

Los padres de Christian aseguran que fue muy impactante el momento de la identificación de su hijo, ya que el daño en él fue bastante que no fue posible reconocer a simple vista; “Ahorita como lo veo y como me enseñaron la foto, yo no creía que lo iba a encontrar así”, agregó su padre.

“Nunca nos esperamos esto, si una enfermedad dice uno que está de impacto, este accidente que nunca se había visto aquí, al menos yo no había visto uno igual en mi vida aquí en Silao, nunca habíamos visto algo de una magnitud así”, señaló.

Sobre el chofer que había llevado ese día al personal de la empresa de lácteos, poco se sabe, los familiares del joven solo pudieron asegurar que anteriormente su hijo había platicado que ya tenía varios reportes por conducir a exceso de velocidad y en la combi siempre había sobrecupo ya que esos vehículos son diseñados para transportar a ocho personas y en muchas ocasiones llevaban de 15 a 20 personas aproximadamente.

“Mi hijo nos llegó a platicar eso de que iban muchos en la combi, él tenía una moto y a veces me decía que se iba a ir en la moto, pero uno no lo dejaba, que por más seguro ir en su transporte, pero si decía que iba muy lleno y daba mucha vuelta para llevar a todos”, comentó Manuel.

“Sinceramente que ya nos pasó, cómo decimos ya después del niño ahogado tapamos el pozo verdad, pero yo les pediría a las autoridades que volteen tantito hacia los más bajos, para que esto no siga pasando. Las autoridades tanto como las vialidades que estén checando cuánta gente deben de llevar, su velocidad. Yo pienso que ya el chofer debe de saber, también no sé si él como chofer estaría presionado también, pero es mucho arriesgar”, finalizó.